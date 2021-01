Z letiska v Bratislave pribudne nová pravidelná linka do Štokholmu

Lietať bude dvakrát mesačne.

12. jan 2021 o 12:48 TASR

BRATISLAVA. Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave pribudne nová pravidelná letecká linka do švédskeho hlavného mesta Štokholm.

Prevádzkovať ju bude slovenská letecká spoločnosť AirExplore dvakrát mesačne, každú druhú nedeľu. Prvý pravidelný let sa uskutoční v nedeľu 17. januára.

Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

"Doposiaľ sme zabezpečovali charterové lety medzi Bratislavou a Štokholmom na objednávku slovenských stavebných spoločností, ktoré potrebujú prepravovať do Švédska svojich zamestnancov. Rozhodli sme sa však ponúknuť možnosť zakúpiť si letenky z Bratislavy do švédskeho Štokholmu aj pre bežnú verejnosť a lety tak budeme prevádzkovať ako pravidelné linky," priblížil generálny riaditeľ leteckej spoločnosti AirExplore Martin Štulajter.

Lietať do Švédska, na hlavné letisko Štokholm-Arlanda a z neho do Bratislavy, sa bude každú druhú nedeľu, lety sú zatiaľ plánované do 5. decembra 2021, a to lietadlom typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 miest.