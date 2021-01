Remišovej ministerstvo zvýšilo čerpanie z eurofondov o takmer dve miliardy

Remišová chce zefektívniť čerpanie eurofondov, predloží novelu

12. jan 2021 o 11:14 (aktualizované 12. jan 2021 o 12:29) TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja zvýšilo za posledných deväť mesiacov čerpanie z eurofondov na 44,7 percenta, čiže o takmer dve miliardy eur.

Vyhlásila to na utorňajšej tlačovej besede ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová s tým, že z minuloročného balíka peňazí vo výške 790 miliónov eur boli za európsky fond regionálneho rozvoja, európsky sociálny fond a kohézny fond vyčerpané financie do posledného eura.

Podľa nej ostáva otvorený už len fond rybného hospodárstva, kde sa aktuálne rokuje s Európskou komisiou o vyčerpaní dvoch miliónov eur.

Remišová: Minulá vláda čerpala veľmi málo

Podľa ministerky Remišovej do nástupu súčasnej vlády Igora Matoviča bolo za aktuálne obdobie čerpanie eurofondov len vo výške 4,88 miliardy eur. To znamená, že za posledných vyše šesť rokov bola z eurofondov vyčerpaná iba necelá tretina, presnejšie len 31 percent.

Remišová zároveň upozornila, že od roku 2007 do 2020 prišlo Slovensko o celkovo 548 miliónov eur, a to nie pre podvody či nezrovnalosti, ale len preto, že "sme tieto peniaze nevedeli vyčerpať".

Každý rok Európska komisia pre členské štáty stanovuje sumu, ktorú v danom roku musia vyčerpať. Každý rok sa táto suma zvyšuje. V minulom roku tá suma bola 855 miliónov eur.

Podľa Veroniky Remišovej všetko, čo by sme z tejto sumy nevyčerpali, by nám nenávratne prepadlo. "Do nástupu našej vlády z tejto sumy bolo vyčerpaných len 7,6 percenta. Takže sme mali vyčerpať 790 miliónov eur do konca roka, čo sa nám podarilo, a to v prípade troch najdôležitejších európskych fondov," pripomenula Remišová.

Chce zefektívniť čerpanie eurofondov

"Pre tie zameškané roky nám zostáva do konca roka 2023 ešte vyčerpať 8,48 miliardy eur. Síce sa nám podarilo zvýšiť tieto čísla, ale stále máme pred sebou veľký objem peňazí, ktoré musíme vyčerpať," podotkla Remišová, ktorá predloží na rokovanie vlády novelu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Jej cieľom je zjednodušiť čerpanie z eurofondov a zvýšiť transparentnosť procesov čerpania financií.

Všetko, čo je zbytočné byrokratické a nadbytočné, treba podľa ministerky odstrániť, a naopak, čo sa dá, to treba zrýchliť a zefektívniť.