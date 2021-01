Autodopravcovia žiadajú od Mikasa zaočkovanie skupiny vodičov

Problémy s chýbajúcimi pracovníkmi pre pandémiu má aj Železničná spoločnosť Slovensko.

12. jan 2021 o 9:55 SITA

BRATISLAVA. Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) žiada od hlavného hygienika Jána Mikasa zaradenie limitovanej skupiny vodičov nákladnej autodopravy do kategórie pracovníkov kritickej infraštruktúry s cieľom ich čo najskôr zaočkovať proti koronavírusu.

Ako uviedol predseda UNAS Stanislav Skala, ide najmä o vodičov, ktorí zabezpečujú vnútroštátne zásobovanie obyvateľstva potravinami a prostriedkami dennej potreby občanov. K očkovaniu by mali mať prístup podľa neho aj vodiči, ktorí zabezpečujú medzinárodnú nákladnú autodopravu v rámci Európskej únie.

"Títo vodiči pracujú v tzv. prvej línii a ich vyradenie z práce v dôsledku pandemického ochorenia by mohlo vážne skomplikovať už aj tak dosť vážnu spoločenskú situáciu," upozornil Stanislav Skala s tým, že v prípade akceptovania ich požiadavky UNAS osloví autodopravcov a vodičov, aby sa na báze dobrovoľnosti a uvedomenia si vážnosti situácie dali zaočkovať.

Problémy s chýbajúcimi pracovníkmi pre aktuálnu pandémiu koronavírusu má aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Tá musela dokonca v týchto dňoch odstaviť pre približne sedemdesiatich rušňovodičov na PN alebo v karanténe takmer tridsať vlakových spojov.

ZSSK by aj preto veľmi privítala, ak by boli viaceré profesie v ZSSK vrátane rušňovodičov a vlakvedúcich zaradené už do druhej vlny očkovania, keďže od ich práce doslova závisia tisícky pracujúcich a študentov, no ich odbornosť znemožňuje zamestnávateľovi nahradiť ich v krátkom čase iným personálom.

Ako uviedol Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK, aktuálne je väčšina z týchto zamestnancov zaradená pre očkovanie proti COVID-19 až v poslednej 4. skupine.