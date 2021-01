Lockdown zrejme stiahne britskú ekonomiku do recesie

Situácia sa podľa britského ministra financií Sunaka zhorší.

11. jan 2021 o 20:13 TASR

LONDÝN. Britský minister financií Rishi Sunak varoval, že situácia britskej ekonomiky sa ešte zhorší, než sa postupne začne zlepšovať. Dôvodom je tretí lockdown, o ktorom vláda rozhodla po tom, ako sa epidemiologická situácia výrazne zhoršila.

Podľa Sunaka sú nové opatrenia nevyhnutné, zároveň sa však výrazne odrazia na ďalšom vývoji ekonomiky. "Musíme počítať s tým, že ekonomická situácia sa ešte zhorší, než sa začne zlepšovať," povedal Sunak v pondelok na pôde britského parlamentu.

Očakáva sa, že britská ekonomika opätovne skĺzne do recesie. S poklesom sa počíta ako vo 4. kvartáli minulého roka, tak aj v prvom kvartáli tohto roka. To by znamenalo technickú recesiu, ktorá je charakterizovaná ako medzikvartálny pokles dva štvrťroky po sebe.

Článok pokračuje pod video reklamou

Sunak zároveň naznačil, že pred predložením návrhu rozpočtu na ďalší rok, k čomu dôjde 3. marca, neplánuje vláda poskytnúť žiadnu ďalšiu finančnú pomoc.

Tú poslednú oznámila minulý týždeň, a to na pomoc firmám poškodeným pandémiou nového koronavírusu. Hodnota podpory predstavuje 4,6 miliardy libier (5,10 miliardy eur).

(1 EUR = 0,90235 GBP)