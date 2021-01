Lockdown stojí Slovensko miliardu eur, vypočítalo ministerstvo

Dlh Slovenska stúpol do nebezpečných hraníc.

11. jan 2021 o 17:32 (aktualizované 11. jan 2021 o 18:00) TASR

BRATISLAVA. Tvrdý lockdown stojí Slovensko jednu miliardu eur. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády minister financií Eduard Heger (OĽANO) na základe výpočtov rezortu financií.

Tie počítajú so scenárom, že by sa Slovensko dostalo do "bezpečnej zóny" z pohľadu nákazy novým koronavírusom k 1. marcu tohto roka.

Druhá vlna podľa Hegera jasne ukázala, že s ochorením COVID-19 "nie sú žarty". Zároveň pripomenul, že minulý rok bol veľmi náročný, pričom dlh Slovenska stúpol do už "nebezpečných hraníc".

Zdôraznil, že je dôležité bojovať o zdravie ľudí, ale aj o zdravie ekonomiky. "Keď bojujeme o zdravie ľudí, zároveň aj zachraňujeme ekonomiku," tvrdí Heger.

Ministerstvo financií SR tak vypočítalo ekonomický dosah tvrdého lockdownu. Interval výpočtov ohraničili tým, že do "bezpečnej zóny" by sa Slovensko dostalo k 1. marcu tohto roka.

Za toto obdobie rezort financií podľa Hegera očakával aj v pôvodných prognózach, že by medzikvartálne narástol hrubý domáci produkt v prvom štvrťroku o 3,5 %. Dohromady tak Slovensko podľa výpočtov rezortu príde o jednu miliardu eur. "To sú enormné peniaze, ktoré nás tento lockdown stojí," upozornil Heger.

Poukázal preto na význam testovania. "Investícia do testovania je jediná možná a zároveň úspešná investícia do toho, aby sme ochránili ekonomiku a zabránili ekonomickým škodám," skonštatoval Heger.