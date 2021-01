Poskytovatelia sociálnych služieb majú aktivované e-schránky

Poskytovatelia môžu pružnejšie a online reagovať na jednotlivé schémy pomoci.

11. jan 2021 o 16:49 SITA

BRATISLAVA. Poskytovatelia sociálnych služieb už môžu so štátom komunikovať elektronicky.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) im zriadilo a aktivovalo elektronické schránky, aby mohli pružnejšie a online reagovať na jednotlivé schémy pomoci poskytované štátom napríklad v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Schránky boli zriadené a aktivované v zmysle požiadavky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v súlade so zákonom o e-Governmente a s uznesením vlády.



Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny aktuálne eviduje 2 292 aktívnych poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú rôzne právne formy a pôsobia v rôznych oblastiach, ako napríklad zariadenia sociálnych služieb či prepravná služba.

Poskytovať sociálne služby môže jednak obec, alebo si obec či vyšší územný celok môže na poskytovanie týchto služieb zriadiť rozpočtovú či príspevkovú organizáciu. Môže ísť aj o neverejných poskytovateľov.



Tí poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí už disponujú e-schránkami, ich budú aj naďalej využívať ako doteraz. E-schránka v postavení právnickej osoby bola zriadená a je aktivovaná len pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí doposiaľ žiadnu elektronickú schránku nevyužívali.

Prvú výnimku tvoria poskytovatelia sociálnych služieb v postavení fyzickej osoby, ktorí si v zmysle platného zákona o e-Governmente musia požiadať o zriadenie e-schránky sami. Druhou výnimkou sú organizačné jednotky, pre ktoré musia požiadať o zriadenie e-schránky ich zriaďovatelia.



„Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) novovytvorené elektronické schránky poskytovateľov sociálnych služieb aktivovala automaticky do 10 dní od ich zriadenia. To v praxi znamená, že schránka sa stane aktívnou na doručovanie úradných rozhodnutí aj bez toho, aby do nej vstúpil štatutár organizácie. Poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ si elektronickú schránku aktivuje sám priamo vo svojej e-schránke," vysvetlil Peter Kucer, generálny riaditeľ sekcie ITVS MIRRI.



Štát bude s poskytovateľmi sociálnych služieb komunikovať elektronicky a nebude im doručovať úradné rozhodnutia poštou.

Tieto organizácie vedia ústredný portál využiť aj na realizáciu podaní a budú mať možnosť efektívnejšie reagovať na rôzne schémy COVID podpory cez slovensko.sk.

Ako podotkol Peter Kucer, žiadosť o zriadenie elektronickej schránky pre fyzickú osobu - podnikateľa je potrebné zaslať elektronicky alebo v listinnej podobe s úradne overeným podpisom na adresu uvedenú v žiadosti. Elektronická schránka bude zriadená do 5 pracovných dní.