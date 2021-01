Pracovníci bratislavského Volkswagenu sa môžu dať v závode testovať

V závode testujú v pondelok a v utorok.

11. jan 2021 o 16:17 TASR

BRATISLAVA. Bratislavský závod spoločnosti Volkswagen Slovakia v pondelok a v utorok (12. 1.) otestuje svojich zamestnancov na ochorenie COVID-19. Testovanie je dobrovoľné a môžu sa ho na 11 odberných miestach zúčastniť všetci zamestnanci.

V závodoch Volkswagenu v Stupave a v Martine sa testovanie zatiaľ nechystá. TASR to potvrdila hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.

Koľko zamestnancov sa na testovaní zúčastní, nie je zatiaľ jasné. Podľa Makayovej v novembri s rovnakým počtom odberných miest otestovali počas štyroch pracovných zmien okolo 11 000 zamestnancov. Aktuálne Volkswagen testuje tri pracovné zmeny, a to až do utorka do rána, kedy končí nočná zmena.

O testovaní v bratislavskom Volkswagene informovala aj samospráva Devínskej Novej Vsi.

"Zabezpečenie testovania zamestnancov v automobilovom závode je bytostne dôležité pre spomalenie šírenia vírusu v Devínskej Novej Vsi a v Bratislave. Je to jedno z nevyhnutných opatrení pre ochranu zdravia a života všetkých obyvateľov," uviedol na internetovom portáli Devínskej Novej Vsi starosta tejto mestskej časti Dárius Krajčír.