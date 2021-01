Španielsky turistický priemysel čelí najhoršej kríze vo svojej histórii

Tržby v tomto sektore klesli o viac ako 75 percent.

9. jan 2021 o 14:09 TASR

MADRID. V roku 2020 prišlo do Španielska menej ako 20 miliónov zahraničných návštevníkov. Tržby v tomto sektore klesli o viac ako 75 percent.

Takéto zlé výsledky krajina nezaznamenala najmenej 50 rokov.

Bezprecedentný kolaps dopytu

Kríza, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu, tvrdo zasiahla odvetvie cestovného ruchu. Čísla hovoria jasnou rečou - tržby sa prepadli o vyše 75 percent a počet zahraničných turistov podľa predbežných odhadov nedosiahol ani 20 miliónov.

Na porovnanie, v roku 2019 navštívilo Španielsko 83,5 milióna turistov, ktorí minuli takmer 92 miliárd eur.

Úder, ktorý pandémia uštedrila tomuto dôležitému odvetviu, sa tak odrazí aj na výkone celého španielskeho hospodárstva. Očakáva sa, že klesne viac ako u väčšiny jeho európskych susedov.

Vlaňajší kolaps dopytu v cestovnom ruchu je bezprecedentný. Na rozdiel od iných odvetví sa mu predpovedá len pomerne slabé oživenie, pretože mobilita medzi krajinami je naďalej minimálna.

Podľa oficiálnych záznamov ubehlo už viac ako polstoročie od doby, keď do Španielska prišlo tak málo zahraničných návštevníkov. Konkrétnejšie, v roku 1969 navštívilo krajinu takmer 21,7 milióna zahraničných turistov a v roku 1968 ich bolo zhruba 19,2 milióna.

V najlepšom prípade budú konečné čísla za rok 2020 niekde medzi týmito dvoma údajmi, hoci podľa ostatných oficiálnych čísiel z októbra 2020 navštívilo Španielsko dovtedy len 17,8 milióna zahraničných turistov, čo bol rovnaký počet ako v roku 1967. Vlani na jeseň sa pritom blokády na zastavenie nového koronavírusu opäť sprísnili.

Najhoršia kríza turizmu v histórii

Tým sa však zlé správy nekončia, tvrdí Exceltur, lobistická skupina v cestovnom ruchu. Štatistický úrad INE, ktorý v rámci svojej metodiky zahrňuje do príjmov všetko, čo cestovný ruch prináša ekonomike, odhaduje vlaňajšie príjmy z turizmu zhruba na 46 miliárd eur. To by bolo približne o 110 miliárd eur menej ako v roku 2019 a údaj porovnateľný s rokom 1995, keď INE začal viesť tieto záznamy.

A aj toto porovnanie je zavádzajúce, pretože nezohľadňuje infláciu, teda fakt, že 46 miliárd eur má teraz oveľa menšiu hodnotu ako pred 25 rokmi.

"Turizmus v našej krajine čelí najhoršej kríze v celej svojej histórii," vyhlásila ministerka priemyslu, obchodu a cestovného ruchu María Reyes Marotová.

Odhady Španielska sa zhruba zhodujú s odhadmi Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO). Ak sa tomuto odvetviu podarí rýchlo sa vrátiť na predpandemickú úroveň, môže to mať len krátkodobý vplyv na ekonomiku. V súčasnosti sa odhaduje, že podiel cestovného ruchu na hrubom domácom produkte (HDP) Španielska klesne z 12,4 percenta v roku 2019 na niečo viac ako 4 percentá v tomto roku.

"Naše odvetvie zo všetkých sektorov pandémia zasiahla najviac," povedal José Luis Zoreda, viceprezident Exceltur. "Ak nedostaneme významnú finančnú pomoc, zaniknú tisíce firiem a státisíce pracovných miest," dodal.

Bezútešná budúcnost

Na začiatku leta 2020, po uvoľnení jarných blokád, firmy v odvetví ešte dúfali, že sa aspoň niečo dá zachrániť. Oživenie však bolo také malé, že mnoho podnikov muselo zatvoriť. A hoci si spočiatku mysleli, že len dočasne, čoraz častejšie sa ukazuje, že ide o definitívny koniec.

V sektore panuje všeobecná zhoda, že vláda v Madride musí "hodiť záchranné lano" odvetviu, ktoré udržalo ekonomiku v chode počas predchádzajúcej krízy pred vyše 10 rokmi.

Budúcnosť však vyzerá prinajmenšom z krátkodobého hľadiska bezútešne. Nielenže pretrváva neistota v súvislosti s pandémiou, ale pridali sa k nej i ďalšie problémy, napríklad brexit, zníženie kúpnej sily či výrazná tendencia k úsporám aj medzi tými, ktorí sú na tom lepšie. To všetko sa premietne do slabšieho dopytu, a ten môže chvíľu trvať.

"V nasledujúcich dvoch rokoch dôjde k zníženej mobilite, pokiaľ ide o veľké vzdialenosti," domnieva sa Juan Ignacio Pulido, profesor a šéf laboratória pre analýzy a inovácie v cestovnom ruchu na univerzite v Jaéne. Podobný názor má aj think-tank Funcas.

"Očakávame oživenie o 40 percent v roku 2021 a 80 percent v roku 2022," uviedol pred niekoľkými týždňami Raymond Torres, riaditeľ oddelenia medzinárodných analýz.

Upozornil však, že aj keď to môže na prvý pôsobiť ako výrazné oživenie, výsledné čísla budú oveľa nižšie ako v "normálnych rokoch". Dôvodom bude nízky porovnávací základ, keďže teraz je cestovný ruch "v podstate na minime".