Doležal: Najbližšie dva roky sa do výstavby nedostane žiadny nový úsek

Harmonogram prípravy a výstavby projektov je pripravený na 80 - 90 %.

7. jan 2021 o 17:37 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Najbližšie dva roky sa na Slovensku v prípade cestnej infraštruktúry nedostane do výstavby nič nové. Uviedol to vo štvrtok na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Naznačil tak obsah pripravovaného harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry, ktorý je podľa jeho slov pripravený na 80 - 90 %.

"Z tých prostriedkov a financií, ktoré máme k dispozícii, budeme pokračovať vo výstavbe existujúcich úsekov a budem sa snažiť presadiť, aby sme do projektovej prípravy dostali, rešpektujúc harmonogram, čo najviac úsekov," ubezpečil Doležal.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAndrejDolezalMinisterDopravy%2Fvideos%2F2825321951047405%2F&show_text=false&width=560

Harmonogram má vzniknúť na základe zoznamu priorít vo výstavbe ciest, ktorý už bol schválený aj vládou. Doležal priznal, že s harmonogramom je ministerstvo dopravy v omeškaní.

Zdôraznil však, že ho rezort nepripravuje sám, ale spolu s Ministerstvom financií SR, respektíve Útvarom hodnoty za peniaze. Verí, že v januári sa s Útvarom a rezortom financií dohodnú na finálnom znení.

Veľké diskusie s Útvarom a rezortom financií boli podľa neho pri harmonograme a prioritizácii výstavby cestnej infraštruktúry v prípade rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna.

Priblížil, že Útvar odporučil rozviazať zmluvu a vysúťažiť úsek Kriváň - Mýtna znovu, pretože podľa útvaru sú dôvodné podozrenia, že diaľnica by mohla byť lacnejšia.

Doležal však uistil, že tento úsek bude pokračovať. Bolo by podľa neho obrovským krokom späť, ak by sa zmluva rozviazala. "Tento úsek je vysúťažený a je podpísaný. Ja si neviem predstaviť tie súdne spory a spory o ušlý zisk a žaloby na Slovenskú republiku za ušlý zisk, ak by sme túto zmluvu rozviazali," upozornil.