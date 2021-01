Honda zastavuje výrobu v britskej továrni pre meškanie dodávok

Závod vo Swindone je jedinou európskou továrňou Hondy.

5. jan 2021 o 16:54 TASR

LONDÝN. Japonská automobilka Honda oznámila, že v utorok a v stredu zastavuje výrobu vo svojej britskej továrni pre meškanie globálnych dodávok komponentov.

Honda aj v decembri pozastavila výrobu na niekoľko dní, pretože niektoré veľké kontajnerové prístavy v Spojenom kráľovstve, ako je napríklad Felixstowe, zápasili s ťažkosťami.

Dôvodmi bolo vytváranie skladových zásob v Británii pred brexitom a Vianocami. A tiež pandémia nového koronavírusu, ktorá zvýšila bežné obchodné toky. Prázdne nákladné kontajnery pritom uviazli na nesprávnych miestach, čo spôsobilo problémy s dodávkami na celom svete.

Honda pritom v závode Swindon na juhu Anglickom len v pondelok obnovila výrobu po prestávke počas sviatkov. "Situáciu v súčasnosti monitorujeme s vyhliadkami na obnovenie výroby vo štvrtok 7. januára," uviedla japonská automobilka vo vyhlásení.

Veľké svetové automobilky zaviedli vo výrobe systém just in time, v rámci ktorého sú súčiastky dodávané podľa potreby a firmy ich nedržia na sklade. To znamená, že niektoré diely dorazia krátko predtým, ako sú namontované do vozidiel.

Závod vo Swindone je jedinou európskou továrňou Hondy. A aj tú sa chystá tento rok zatvoriť. Už predvlani, v roku 2019, v ňom vyrobila len približne 110-tisíc modelov Civic. To bolo menej, než je výrobná kapacita závodu.