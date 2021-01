Rakúsky maloobchod stratil pre lockdowny na tržbách 8,5 miliardy eur

Súčasný lockdown predbežne platí do 24. januára.

5. jan 2021 o 14:42 SITA

VIEDEŇ. Tri vlny prísnych pandemických opatrení spôsobili rakúskemu maloobchodu, bez započítania predajní potravín, straty na tržbách v celkovej výške zhruba 8,5 miliardy eur.

Vyplýva to z prepočtov, ktoré zverejnila v utorok Univerzita Johannesa Keplera v Linzi. V prípade, že súčasný tretí lockdown potrvá do konca januára, môžu sa celkové straty vyšplhať až na 9,1 miliardy eur, varuje univerzita.



Súčasný lockdown predbežne platí do 24. januára. Vláda pôvodne k 18. januáru plánovala sprístupniť reštaurácie, hotely a obchody ľuďom, ktorí sa preukážu negatívnym testom na koronavírus.

Návrh však v parlamente zablokovali opozičné strany. Samotné predĺženie súčasného lockdownu o jeden týždeň maloobchodníkom podľa univerzity znížilo obrat o asi 600 miliónov eur.