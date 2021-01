VÚB banka zvýši od apríla niektoré poplatky

Banka rozhodnutie zdôvodnila nákladnými hotovostnými operáciami.

5. jan 2021 o 13:21 SITA

BRATISLAVA. VÚB banka od apríla zvyšuje poplatky pri hotovostných a bezhotovostných operáciách, pri SEPA prevodoch, pri debetných a kreditných kartách.

Zvyšovaniu poplatkov sa podľa Finančného kompasu nevyhnú ani pokladničné a zmenárenské služby.

Banka rozhodnutie zdôvodnila nákladnými hotovostnými operáciami. Lacnejšou alternatívou sú služby elektronického bankovníctva a iných kanálov.

"Pri úprave cenníka platného od 1. apríla 2021 banka vychádzala zo stratégie aktívnej podpory služieb VÚB mobilbankingu či internetbankingu a zdôraznenia úlohy pobočiek v poradenstve, príprave bezplatného osobného finančného plánu a čo najlepšieho servisu pre klientov a čoraz menšieho zamerania na stále nákladnejšie hotovostné operácie," povedal pre agentúru SITA hovorca VÚB banky Dominik Miša.

Najmä pandémia a mimoriadne opatrenia podľa neho ukázali, že vybaviť si všetko potrebné rýchlo a pohodlne z domu je pre klientov kľúčové. Elektronické bankovníctvo využíva už vyše 900-tisíc klientov a banka chce motivovať aj ďalších, a to najmä investovaním do týchto služieb, ich vylepšovania, pridávania nových funkcií a do ich bezpečnosti.

"To všetko sa odráža aj v novom cenníku, v ktorom sme napríklad práve preto výrazne znížili poplatok za zmenu limitu cez elektronické bankovníctvo na debetných kartách a zvýšenie prišlo najmä pri službách, pri ktorých banka pravidelne prehodnocuje aktuálne skutočné náklady," pokračuje Miša. Týka sa to podľa neho najmä náročnosti práce s hotovosťou na pobočkách a zadávania rôznych požiadaviek cez pobočky alebo cez službu kontakt, ku ktorým existuje bezplatná alternatíva cez elektronické bankovníctvo.

Čo sa týka výberov a vkladov hotovosti, snahou banky je aj motivovať klientov, aby si hotovosť vyberali debetnou kartou cez bankomaty VÚB banky, v zahraničí je výber z bankomatov skupiny Intesa Sanpaolo zadarmo.

Vklady cez bankomaty s možnosťou vkladu, tzv. vkladomaty, sú tiež pre klientov zadarmo. Zároveň VÚB banka bude aj v roku 2021 pokračovať s modernizáciou pobočiek, s budovaním samoobslužných zón a s ďalším rozširovaním siete vkladomatov po celom Slovensku.

Vedenie bežného účtu v cudzích menách tak od apríla zdražie o jedno euro, poplatok za výber hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta stúpne taktiež o euro, o jedno euro sa zvýši aj autorizácia na inkaso na pobočke, či urgentné prevody.

Výber z konkurenčného bankomatu zdražie z troch eur na 3,5 eura. Príplatok za expresné vydanie alebo znovuvydanie karty na pobočke sa zvýši z desať eur na 15 eur. Zobrazenie zostatku cez bankomat VÚB zdražie o päť centov, v konkurenčných bankomatoch o 50 centov na celé euro.

V cenníku pribudol nový poplatok dve eurá za bezhotovostný prevod peňazí cez platbu kartou. Taktiež pribudol poplatok desať eur za riešenie žiadostí klientov o vrátenie platby kartou. Predovšetkým v prípade nedodania tovaru alebo služby treťou stranou. Neuplatňuje sa v prípade zneužitia platobnej karty. Zdražie aj výmena bankoviek a mincí.