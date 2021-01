Správcom zálohovania bude asociácia výrobcov nealkoholických nápojov

Správca od januára preberie zodpovednosť za prípravu systému.

5. jan 2021 o 11:32 (aktualizované 5. jan 2021 o 11:51) TASR

BRATISLAVA. Správcom systému zálohovania PET fliaš a hliníkových obalov nápojov sa stala Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku.

Na utorkovej on-line tlačovej konferencii o tom informoval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Správca od januára preberie zodpovednosť za prípravu systému. Ministerstvo od neho žiada, aby sa 90-percentné zálohovanie jednorazových plastov dosiahlo už v roku 2025.

Podľa Budaja sa podarilo so správcom dohodnúť podmienky, ktoré sú viac než výhodné. "Chceme, aby sa aj zbieranie hliníkových obalov do 90 percent naplnilo do roku 2025," dodal Budaj.

Ten chce však už do jedného roka vidieť jasné výsledky. Za zálohovanie plastovej fľaše či plechovky bude možné dostať 15 centov. Obaly bude možné odovzdať na 6500 odberných miestach.

"V malých predajniach zabezpečí správca malé skenery, aby sa dala fľaša odovzdať aj bez zálohovacieho automatu," spresnil Budaj. Zálohovanie sa spustí od januára 2022.