Viac ako 200 zamestnancov Google v USA si založilo odbory

Cieľom je zabezpečiť, aby zamestnanci pracovali za spravodlivú mzdu bez obáv zo zneužitia, odplaty alebo diskriminácie.

4. jan 2021 o 18:23 TASR

NEW YORK. Viac ako 200 zamestnancov internetového vyhľadávača Google v USA si založilo odbory. Oznámili to v pondelok novinám New York Times zvolení odborárski lídri.

Google je dcérskou firmou spoločnosti Alphabet. Cieľom odborového zväzu Alphabet Workers Union je zabezpečiť, aby zamestnanci pracovali za spravodlivú mzdu bez obáv zo zneužitia, odplaty alebo diskriminácie, tvrdia odborári.

Americký úrad, ktorý dohliada na trh práce, totiž obvinil Google z nezákonného vypočúvania niekoľkých zamestnancov, ktorým sa následne skončil pracovný pomer po protestoch proti politike spoločnosti a pokuse o založenie odborov. Google v tejto súvislosti uviedol, že si je istý, že konal legálne.

"Staviame na rokoch organizovania úsilia v spoločnosti Google o vytvorenie formálnej štruktúry pre pracovníkov," napísali lídri odborov s tým, že doteraz sa k zväzu, ktorý bude patriť pod zväz Communications Workers of America, pridalo 226 zamestnancov.

Kara Silversteinová, riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov v Google, poukázala na to, že zamestnanci mali a majú garantovanú ochranu svojich práv. A dodala, že Google bude naďalej spolupracovať priamo so všetkými pracovníkmi.