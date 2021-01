Švédsko má problém s bytmi, šancu ponúkajú prázdne obchody a kancelárie

Zmena využitia nehnuteľností nie je ničím novým.

3. jan 2021 o 20:07 TASR

ŠTOKHOLM. Pandémia nového koronavírusu zasiahla najmä maloobchodný sektor, do veľkej miery však aj sektor komerčných realít.

Koronakríza ovplyvnila tieto sektory aj vo Švédsku, kde rovnako ako v iných štátoch zostali mnohé obchody a kancelárske priestory prázdne. Na druhej strane, v severskej krajine to otvára možnosti na riešenie dlhodobého problému, ktorým je nedostatok domov a bytov.

Práve trh s bývaním je roky Achillovou pätou švédskej ekonomiky, uviedla agentúra Reuters.

Veľký počet regulačných opatrení spôsobuje, že náklady na výstavbu patria vo Švédsku medzi najvyššie v Európe. To zvyšuje dlh domácností, ktorý podľa centrálnej banky predstavuje riziko pre ekonomickú stabilitu.

Vláda preto skúma, či prázdne komerčné priestory bude možné prerobiť na byty a čiastočne tak riešiť problémy s bývaním. Švédska Národná rada pre bývanie by mala zjednodušiť pravidlá na realitnom trhu, čo by umožnilo transformáciu obchodov a kancelárií na bytové jednotky, pričom vládu má informovať do konca februára.

Zmena využitia nehnuteľností nie je ničím novým. Pozná to napríklad New York, kde v 20. storočí zmenili jednu z rezidenčných oblastí na priemyselné centrum a v posledných 20 rokoch ju zasa pretransformovali na modernú lokalitu s bytmi a obchodmi.

Pandémia však takéto úvahy výrazne posilnila. Podľa štúdie univerzít v Lunde a Göteborgu a Európskeho inštitútu pre behaviorálne analýzy zostane pracovať z domu aj po odoznení pandémie približne pätina Švédov. To znamená, že firmy budú potrebovať menej kancelárskych priestorov.

"Po skončení pandémie sa situácia už do pôvodného stavu nevráti, takže nemá zmysel, aby sme si prenajímali také priestory ako pred nástupom koronakrízy," povedala Helen Stoyeová, zástupkyňa šéfa švédskeho štatistického úradu. Ten nedávno podpísal novú dohodu o prenájme priestorov, ktorých rozloha sa v porovnaní sú súčasnými zmenší takmer o polovicu.

Okrem kancelárskych priestorov vzrástol aj počet prázdnych obchodov. Kamenné obchody doplatili na karanténne opatrenia, ktoré viedli k ich zatvoreniu a presunutiu ľudí na internet.

"Pandémia ešte zvýšila vplyv e-commerce," povedal Mikael Soderlundh z firmy Pangea poskytujúcej realitné poradenstvo. Ako dodal, možnosti viacerých kamenných obchodov sú do budúcnosti veľmi malé.

Problémom však je, že niektoré komerčné budovy nie sú vhodné na bývanie. Časť z nich má problém s vodou či osvetlením, iné sú príliš blízko hlavných ciest. Pri ďalších by bola akákoľvek transformácia príliš drahá. To znamená, že problémy s bývaním budú mať Švédi ešte dlhé roky.