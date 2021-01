Zlato rástlo vlani najviac za desaťročie a jeho cena ešte stúpne

Cena zlata rastie už dva roky.

2. jan 2021 o 18:23 TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM. Cena zlata zaznamenala v roku 2020 najprudší ročný nárast za desaťročie. Zlato sa posilňuje už dva roky, v roku 2019 približne o 20 % a v roku 2020 až o štvrtinu.

Vlani ho podporili extrémne nízke úrokové sadzby a bezprecedentné monetárne stimuly v boji s následkami pandémie nového koronavírusu.

Väčšina expertov očakáva, že rast ceny zlata bude pokračovať aj v roku 2021, a niektorí analytici počítajú s novými rekordmi.

Spotová cena zlata vo štvrtok (31. 12.) stúpla o 0,2 % a uzavrela na 1898,36 USD (1547,03 eura) za uncu (31,1 gramu). V decembri sa zlato posilnilo o 6,8 % a za celý rok 2020 o 25 %. To bol najprudší nárast jeho ceny od roku 2010.

Článok pokračuje pod video reklamou

Výrazne si v uplynulom roku polepšili aj ďalšie drahé kovy. Spotová cena striebra vyskočila o 48 %, cena paládia o 26 % a platiny o 11 %.

Analytici Commerzbank prognózujú, že cena zlata by sa do konca roka 2021 mohla dostať až na 2100 USD za uncu. To by znamenalo prelomenie rekordu z leta 2020, keď cena dosiahla 2075 USD za uncu.

Experti vo všeobecnosti predpovedajú, že zlato bude pokračovať v raste. Väčšina analytikov, ktorých oslovila agentúra Bloomberg, počíta s tým, že na konci roka 2021 bude vyššia než na jeho začiatku. Vo väčšine však očakávajú len mierny nárast, niekde na úroveň okolo 1900 USD za uncu.

Cenu zlata budú naďalej podporovať extrémne uvoľnené menové politiky hlavných centrálnych bánk. Aj keby sa koronakrízu podarilo dostať v priebehu roka 2021 pod kontrolu vďaka účinným vakcínam, menové politiky centrálnych bánk zostanú ešte dlho mimoriadne uvoľnené a dlhy priemyselných štátov vysoké. "Aj napriek očkovaniu neočakávame zmenu ultra expanzívnej menovej a fiškálnej politiky," uviedol komoditný expert Commerzbank Carsten Fritsch.

Investori musia navyše počítať s tým, že centrálne banky budú pokračovať v politike nulových úrokových sadzieb ešte dlhé roky. Preto by zlato, ktoré neprináša úroky, malo zostať relatívne lukratívnou investičnou alternatívou. Predovšetkým, keďže mnoho ekonómov počíta v roku 2021 s návratom inflácie. A zlato je považované za zábezpeku proti inflácii.

Navyše podľa expertov by aj centrálne banky mohli zvýšiť nákupy zlata. Ich záujem sa vlani po dvoch rokoch extrémne vysokých nákupov výrazne ochladil.

(1 EUR = 1,2271 USD)