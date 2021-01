Ceny na Slovensku by mali v novom roku rásť iba mierne

Spotrebiteľské ceny sa na Slovensku v novembri udržali nízko.

1. jan 2021 o 15:15 SITA

Ceny potravín by mohli dokonca klesnúť. (Zdroj: TASR)

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Ceny budú v novom roku zrejme mierne rásť. Ako pre agentúru SITA povedal hlavný analytik brokera ProfitLevel Lukáš Baloga, inflácia na Slovensku by mala v roku 2021 medziročne rásť o 0,7 percenta. To predstavuje výrazný pokles oproti aktuálnemu stavu, ktorého dôvodom by mal byť zásadný pokles regulovaných cien energií od začiatku roka.

Tlmiaco by na čistú infláciu mali pôsobiť aj oslabený spotrebiteľský dopyt, pomalší rast miezd a nízke importné ceny.

Ceny potravín by mohli dokonca klesnúť

Súvisiaci článok V novom roku ušetria domácnosti na elektrine od 23 do 45 eur Čítajte

Hlavným hnacím motorom inflácie by mali byť podľa analytika aj naďalej potraviny, výdavky na zdravotnú starostlivosť a energie domácností, čiže plyn, voda a elektrina. Na druhej strane, doprava, pohonné hmoty a služby spojené s kaviarňami, hotelierstvom a reštauráciami by mali aj naďalej stagnovať.

"Dokonca je možné, že v druhom polroku 2021 budeme na Slovensku svedkami nezvyčajnej situácie, keď by ceny potravín mohli zaznamenať celkový pokles," myslí si Baloga.

Spotrebiteľské ceny sa na Slovensku v novembri udržali nízko. Úroveň inflácie 1,5 percenta je podľa Štatistického úradu druhá najnižšia v roku 2020 a o polovicu nižšia ako pred rokom.

Vývoj novembrovej inflácie bol v súlade s očakávaniami analytikov. "Celkovo je inflácia roka 2020 miernejšia ako rok predtým, pretože ceny energií pôsobia skôr smerom nadol a tlak z cien potravín a služieb je menší. V novom roku očakávame rast spotrebiteľských cien na úrovni 0,9 percenta," povedala pre agentúru SITA analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

Dôvodom je koronakríza

To, že inflácia spomaľuje, je podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej pre koronakrízu. Očakáva, že aj v novom roku by mohla naďalej spomaľovať a za celý rok by mohla dosiahnuť priemernú úroveň okolo 1,2 percenta.

Avšak sú tu viaceré otázniky. Do akej miery sa napríklad ochladí spotrebiteľský dopyt pre krízu a a tiež situácia na trhu práce.