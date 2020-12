Vláda nariadila prácu z domu, zamestnávatelia však môžu udeliť výnimku

Cestu do práce bude treba preukázať.

31. dec 2020 o 20:56 TASR

BRATISLAVA. Zamestnanie bude povolené len formou "home office". Výnimku budú mať zamestnanci vzhľadom na povahu ich práce a na základe rozhodnutia zamestnávateľa.

Súvisiaci článok Koronavírus: Vláda výrazne obmedzuje pohyb, zavrú sa kostoly aj lyžiarske strediská (minúta po minúte) Čítajte

Informoval o tom minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) po štvrtkovom mimoriadnom rokovaní vlády. Opatrenie má platiť od piatka 1. januára do 24. januára.

"Rozhodli sme sa, že nezastavíme výrobu vo veľkých fabrikách, pôjdeme cestou čo najväčšieho minimalizovania počtu pracovníkov," uviedol Krajčí, ktorý zdôraznil, že aj na základe odporúčania konzília odborníkov sa rozhodli zatiaľ neisť cestou zatvárania pracovísk.

"Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale zatiaľ sme sa rozhodli najtvrdší kritický variant lockdownu nepoužiť," povedal.

Článok pokračuje pod video reklamou

Krajniak bol proti zatváraniu veľkých fabrík

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) priznal, že sám bol proti tomu, aby sa zatvárali veľké prevádzky.

"To, že Slovensko relatívne dobre ekonomicky prežilo prvú vlnu, bolo tým, že sme dokázali ochrániť zamestnancov v podnikoch, ktoré tvoria väčšinu HDP. Mohli platiť dane, odvádzať odvody, tým sa nám nezrútila ekonomika a mali sme aj na vyplácanie pomoci tým, ktorí pracovať nemohli," dodal.

Ak by sa zatvorili veľké výrobné prevádzky, malo by to podľa neho nedozerné ekonomické i sociálne dosahy.

Krajniak tiež verí, že počas začiatku januára už bude k dispozícii dostatok testov, aby bolo možné zabezpečiť s veľkými zamestnávateľmi pravidelné testovanie zamestnancov.

Cestu do práce bude treba preukázať

Teraz je to podľa neho na zamestnávateľoch, aby určili režim, v ktorom dokážu čo najviac pracovníkov nechať pracovať z domu, respektíve minimalizovať počet ľudí priamo na pracoviskách.

Pripomenul, že tí, ktorí budú musieť za prácou cestovať, respektíve budú musieť pre pracovné povinnosti opustiť trvalé bydlisko, majú mať potvrdenie od zamestnávateľa, ktorým bude potrebné sa preukázať pri prípadnej kontrole bezpečnostných zložiek.

Naznačil, že ďalšou možnosťou sprísnenia kontroly by boli SMS správy, ktorými by sa zaregistrovali tí, čo opustia bydlisko z dôvodu povolených výnimiek, teda nielen v prípade práce.