Od Nového roka sa odstráni dôchodková diskriminácia žien ročníkov 1957 - 1963

Po novom sa im už bude zohľadňovať výchova dieťaťa.

30. dec 2020 o 15:11 TASR

BRATISLAVA. Od Nového roka sa odstránia neprávosti, ktoré pri ústavnom zastropovaní dôchodkového veku vznikli ženám ročníkov 1957 až 1963. Po novom sa im už bude zohľadňovať výchova dieťaťa.

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú pripravila trojica poslankýň Petra Krištúfková (Sme rodina), Anna Zemanová (SaS) a Katarína Hatráková (OĽANO).

Na Slovensku sa stanovil dôchodkový strop na úrovni 64 rokov, avšak ženy idú do dôchodku skôr za každé jedno vychované dieťa. Platná zmena však podľa poslankýň diskriminovala ženy narodené v rokoch 1957 až 1963, ktorým sa neodpočítavalo šesť mesiacov za výchovu dieťaťa.

Zákonodarkyne preto predložili novelu zákona, ktorá to zmení. "Bude naplnený ústavný princíp a odpočíta sa im polrok za každé vychované dieťa. Druhou kategóriou sú ženy, ktoré budú mať mix odpočtu rokov plus kompenzáciu, treťou kategóriou sú ženy, ktoré sa spravodlivosti nedočkali a odišli do dôchodku bez toho, aby bol naplnený ústavný princíp a nebol im odpočítaný polrok za dieťa," priblížila v pléne poslankyňa Krištúfková.

V zákone bude jednoznačne uvedené, že poistencom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek pred účinnosťou právnej normy, zostáva dôchodkový vek nezmenený. Pozmeňujúci návrh k novele je postavený tak, aby zabránil aj nežiaducej retroaktivite.

Stanoví sa tiež fiktívny dôchodkový vek, ktorý slúži na účely vymedzenia obdobia rozdielu dôchodkových vekov, aby sa mohli kompenzovať nespravodlivosti v prípade dotknutých poistencov a poisteniek.

Ženy, respektíve poistenci, ktorí dovŕšili fiktívny dôchodkový vek a ktorí si nárok na starobný dôchodok uplatnili najneskôr od 1. januára 2021, budú mať nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku.

"Kompenzácia bude mať formu jednorazového doplatku k starobnému dôchodku alebo bude vo forme percentuálneho zvýšenia starobného dôchodku," vysvetlila Krištúfková.

Schválený pozmeňujúci návrh rieši aj poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov starobného dôchodku, ktorí nemali nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku. Rozdiel dôchodkových vekov bude takémuto poberateľovi zohľadnený znížením krátenia predčasného starobného dôchodku. Jednorazový doplatok k starobnému dôchodku sa ľuďom vyplatí z úradnej povinnosti, teda bez nutnosti podania žiadosti.

"Vzhľadom na široký okruh dotknutých poistencov, o ktorých nárokoch bude potrebné rozhodnúť nad rámec bežnej činnosti Sociálnej poisťovne, navrhujeme dvojročnú lehotu, v ktorej SP rozhodne o jednorazovom doplatku k starobnému dôchodku alebo o zvýšení sumy predčasného starobného dôchodku," priblížila Krištúfková.

V súvislosti so zavedením jednorazového doplatku k starobnému doplatku sa ustanoví, že nebude považovaný za príjem na účely určenia súm životného minima ani za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu.