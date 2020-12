Hygienici neodporúčajú osobné kontroly odpočtov energií v bytoch

Využiť by sa mohli buď diaľkové odpočty, alebo nahlasovanie odpočtov majiteľmi bytov.

30. dec 2020 o 14:20 SITA

BRATISLAVA. Úrad verejného zdravotníctva SR v súčasnej epidemiologickej situácii odporúča prehodnotiť nutnosť osobných kontrol a odpočtov energií v bytových jednotkách.

Využiť by sa podľa hygienikov mohli buď diaľkové odpočty, alebo nahlasovanie a zasielanie odpočtov jednotlivými majiteľmi bytov, ak to okolnosti dovoľujú.



"V prípade osobných návštev technických pracovníkov im umožnite vstup do interiéru iba s prekrytými hornými dýchacími cestami (nos aj ústa)," uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hygienici odporúčajú zabezpečiť prekrytie tváre technikov takými pomôckami, ktoré umožnia dlhodobejšie použitie bez nutnosti výmeny rúška alebo inej formy ochrany tváre po kontrole každého jedného bytu, napríklad FFP2 respirátor bez výdychového ventilu.

Horné dýchacie cesty by mal mať prekryté aj majiteľ bytu, pričom by mal byť pri výkone práce prítomný len jeden člen rodiny a dodržiavať by mal dvojmetrový odstup od technikov.

Úrad verejného zdravotníctva tiež odporúča, aby si technici pred vstupom do každého bytu umyli alebo vydezinfikovali ruky.

Súvisiaci článok Počet hospitalizovaných s covidom stále rastie, pozrite si grafy Čítajte

V byte by sa mali uzavrieť nekontrolované časti a v čase kontroly by v nich mali zotrvať ostatní členovia domácnosti, a to najmä rizikové osoby.

Priestor, kde sa nachádzajú technici, by sa mal priebežne vetrať a komunikácia s nimi by sa mala obmedziť na najnutnejšie informácie.

"Po vykonaní prác odporúčame dôkladne vyvetrať priestory, v ktorých sa zdržiavali technici a vydezinfikovať dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu plochy, ktorých sa technici dotýkali. Odporúčame aj krátkodobé, ale účinné a opakované vetranie interiéru bytu," uzavrela hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva.