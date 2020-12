Na palubu lietadiel Boeing 737 Max sa opäť vracajú cestujúci

V Miami naplánovali let spoločnosti American Airlines do New Yorku s približne stovkou pasažierov.

29. dec 2020 o 17:19 SITA

Pristávanie civilného dopravného lietadla Boeing 737 Max na letisku v americkom meste Seattle. (Zdroj: SITA/AP)