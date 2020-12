Dovoz čínskeho textilu sa zastavil, Slovensko prichádza o príjmy z cla

Vyšetrovanie podhodnotených dovozov v rokoch 2013 až 2015 stále nie je ukončené.

29. dec 2020 o 11:01 SITA

BRATISLAVA. Dovoz čínskeho tovaru do Európskej únie cez Slovensko, ktorý stál v roku 2018 miesto vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, stále preverujú kontrolóri z Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Pre agentúru SITA to uviedol prezident finančnej správy Jiří Žežulka.

Uzavreté tak nie je ani to, či Slovensko bude musieť vracať nejaké peniaze do Bruselu a nie je jasné ani to, čo sa vlastne pri podhodnotených dovozoch v rokoch 2013 až 2015 dialo a kto bol za to zodpovedný.

To podľa Žežulku ukážu až následné interné kontroly finančnej správy po ukončení vyšetrovania OLAF. Faktom však je, že v súčasnosti sa dovozy čínskeho textilu na Slovensko zastavili, čo zároveň znamená, že prichádzame o príjmy z cla.

Slovensko zatiaľ nedoplácalo ani euro

OLAF pritom pre spomínané podhodnotené čínske dovozy v roku 2018 vyrátal, že Slovensko má zaplatiť do rozpočtu Európskej únie colné úniky v sume až 300 miliónov eur.

Reakciou Slovenska bola spoločná žaloba s Veľkou Britániou voči pravidlám, ktoré retrospektívne nastavil OLAF. Ten však podhodnotené dovozy z rokov 2013 až 2015 stále prešetruje.

"Na jeho zistenia bude nadväzovať interné vyšetrovanie finančnej správy, aby sme dokázali opísať, čo sa fakticky stalo a či išlo o systémovú alebo personálnu chybu," povedal pre SITA Žežulka s tým, že podľa tohto vyšetrovania budú následne prijaté opatrenia, aby sa podobná situácia už neopakovala.

Šéf finančnej správy však potvrdil, že Slovensko doposiaľ v tejto súvislosti do rozpočtu Európskej únie nedoplácalo ani euro.

"Stále sme v komunikácii s Európskou úniou, pridali sme sa k žalobe Veľkej Británie voči pravidlám, ktoré retrospektívne nastavil OLAF. Jednoznačne treba povedať, že v prípade dovozu ázijského textilu nejde o slovenský problém ale o celoeurópsky problém," tvrdí Žežulka.

Situácia sa pri dovoze radikálne zmenila

Rovnako je podľa neho nevyhnutné si uvedomiť, že colný režim dovozu tovaru s následným dodaním v rámci EÚ je legitímnym colným režimom, aj keď je náchylnejší k daňovým únikom.

Aktuálne je však podľa Žežulku situácia pri dovoze čínskeho textilu radikálne iná ako v spomínaných rokoch 2013 až 2015, čo nie je práve najlepšou správou pre slovenský rozpočet.

"V súčasnosti sa dovoz textilu z Ázie fakticky zastavil, čo ale nie je takisto dobré, pretože príjmy z cla sa delia medzi národný rozpočet a rozpočet Európskej únie," dodal prezident finančnej správy s tým, že Slovensko má preto záujem, aby sa aj tento tovar u nás vyclieval, musí to však byť za férové ceny a pri dodržaní ostatných právnych predpisov.