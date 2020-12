Vlaky budú jazdiť cez sviatky bez zmien

Železnice plánujú vypraviť aj posilové vlaky.

23. dec 2020 o 12:23 SITA

BRATISLAVA. V súčasnosti platný lockdown na Slovensku, ktorý má potrvať do 10. januára 2021, nijako neobmedzuje železničnú dopravu a cestovanie vlakmi.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v tejto súvislosti zatiaľ nemala nariadené kompetentnými orgánmi žiadne obmedzenia, preto by mal počas sviatkov platiť štandardný grafikon. Ako uviedol pre agentúru SITA Tomáš Kováč, riaditeľ odboru komunikácie ZSSK, v súvislosti so sviatkami plánuje spoločnosť vypraviť spolu 32 posilových vlakov, ktoré sú riadne zapracované v cestovnom poriadku.



Vypravených má byť niekoľko spojov z Bratislavy do Košíc a späť, ďalej na trase Bratislava - Prešov - Humenné a späť a taktiež na trase Praha - Čadca - Košice a späť. Vzhľadom na aktuálnu pandémiu však treba brať do úvahy podľa Kováča neustály vývoj situácie a prijímané opatrenia.

"V tejto chvíli netušíme, aké opatrenia budú platiť napríklad o týždeň. Preto sa aj aktuálne plány s vypravením spojov môžu zmeniť. Na situáciu budeme pružne reagovať," dodal Kováč.



Cieľom posilových spojov nie je zvyšovať mobilitu obyvateľstva, ale zabezpečiť ľuďom nevyhnutné presuny bez zbytočnej koncentrácie cestujúcich. Zvýšeným počtom spojov chce ZSSK zabezpečiť menšiu naplnenosť vlakov.

Cestujúcich ZSSK prosí, aby svoju cestu zvážili, za každých okolností s výnimkou jedenia a pitia v nevyhnutne skrátenom čase nosili rúška. Tiež odporúča mať pri sebe a pravidelne používať dezinfekčný prostriedok na ruky.

"Vlaky považujeme za bezpečný spôsob prepravy a všetky pravidelne dezinfikujeme, no opatrnosti nikdy nie je nazvyš," konštatoval Kováč.