Produkcia áut v Británii pokračovala v poklese aj v novembri

Výrazne klesla výroba áut pre domáci trh.

23. dec 2020 o 9:30 TASR

LONDÝN. Produkcia áut v Británii pokračovala v poklese aj v novembri. V porovnaní s októbrovým vývojom sa tempo poklesu výrazne zmiernilo, to však nie je dôsledkom priaznivejšej situácie, ale slabej produkcie v novembri minulého roka.

Informoval o tom v stredu britský Zväz výrobcov a predajcov áut.

Podľa údajov zväzu sa v Británii vyrobilo v novembri 106 243 áut, čo medziročne predstavuje pokles o 1,4 percenta. V októbri sa pritom výroba medziročne prepadla takmer o pätinu. Produkcia v novembri 2019 však bola mimoriadne slabá, keďže firmy sa na jeseň pripravovali na pôvodný termín odchodu Británie z EÚ, pričom počítali s tvrdým brexitom bez dohody. Termín vystúpenia krajiny z EÚ bol po prvom stanovenom dátume 29. marca 2019 presunutý na 31. októbra.

Čo sa týka tohtoročného novembra, výrazne klesla výroba áut pre domáci trh. Pokles dosiahol 10,4 percenta, zatiaľ čo produkcia určená na export o 0,3 percenta vzrástla.

Od začiatku roka do konca novembra sa výroba áut v Británii prepadla medziročne o 31 percent, keď v porovnaní s 11 mesiacmi minulého roka vyrobili v krajine o 380.809 menej áut. Tento vývoj naznačuje, že v roku 2020 vyrobia v Británii menej než milión automobilov. To by znamenalo produkciu pod milión vozidiel iba druhýkrát od začiatku 80. rokov minulého storočia.

Situáciu komplikuje aj blížiaci sa odchod Británie z EÚ po skončení prechodného obdobia. Až 85 percent áut sa v Británii vyrobilo v novembri na export. To podľa SMMT znamená, že automobilový sektor nevyhnutne potrebuje uzatvorenie dohody s EÚ, ktorá umožní bezproblémový vzájomný obchod.