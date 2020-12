Na údržbu ciest a mostov stále nie je dostatok financií

Rezort dopravy pripravuje schému.

22. dec 2020 o 13:48 SITA

BRATISLAVA. Ak nebudú financie systematicky investované do slovenských ciest, začnú padať mosty, kolabovať diaľnice a naďalej budú ľudia jazdiť na tankodromoch.

Hoci na ministerstve dopravy a výstavby sú pripravené systémové zmeny, bez dostatočných finančných prostriedkov aj v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu má rezort zviazané ruky.

Povedal to v rozhovore pre portál NašaDoprava.sk štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Jaroslav Kmeť.

Zmena výberu mýta

"Cesty v nevyhovujúcom stave však nie sú len cesty prvej triedy, ale aj cesty druhej a tretej triedy a miestne komunikácie. Každého motoristu poteší, že jazdí po kvalitnej ceste a nie tankodrome, ktorý mu ničí vozidlo a spôsobuje ďalšie náklady. Súťažíme mýtny systém tak, aby čo najviac prostriedkov z výberu mýta skončilo na strane štátu. Kompletne meníme paradigmu výberu mýta, súťažíme systém, ktorý si nakoniec budeme spravovať samy," zdôraznil Jaroslav Kmeť.

Okrem ciest prvej triedy sú v nevyhovujúcom a kritickom stave podľa Jaroslava Kmeťa aj mosty, preto pripravil jeho rezort takzvaný mostný program.

Článok pokračuje pod video reklamou

Plán aj pre železnice

Čo sa týka železničnej infraštruktúry, medzi priority rezortu patrí modernizácia a dokončenie severného koridoru aj južného koridoru s odstránením prechodných obmedzení na trati.

Ministerstvo sa chce zamerať aj na obnovu železničných staníc, regionálnych tratí a podporovať nové druhy zelených pohonov pre železnice a cesty.

Tak ako sa pripravili priority v cestnej infraštruktúre, čím sa vytvoril verejný transparentný investičný plán, mieni ministerstvo postupovať aj v oblasti železníc.

Okrem prípravy prioritizácie v oblasti železničnej dopravy pripravuje aktuálne aj Fond dopravnej infraštruktúry, z ktorého by sa financovala výstavba a údržba celkovej dopravnej infraštruktúry. Z fondu by išli peniaze na cestnú, železničnú, lodnú, leteckú aj cyklodopravu.

"Vďaka fondu by sme vedeli spolufinancovať so samosprávami aj opravy a výstavbu ciest druhej a tretej triedy," dodal Jaroslav Kmeť.

Viac pre cyklodopravu, zmena legislatívy

Jednou z priorít ministerstva dopravy pre budúci rok je aj cyklodoprava, ktorá bola ako téma podľa štátneho tajomníka doteraz skôr ignorovaná.

"Ďalej sú tu zákony, ktoré treba vylepšiť ako stavebné zákony pre líniové stavby, zákon o elektronických komunikáciách, cestný zákon či letecký. Potom sú tu priority spoločenstva, do ktorého patríme, a teda Európskej únie. Jej prioritou je zelená doprava. No a nad tým všetkým a v prvom rade stojí občan, ktorý prirodzene chce, aby jeho dane či peniaze z fondov boli využívané účelne," dodal Jaroslav Kmeť s tým, že rezort rokuje s EÚ, aby sa dala z fondov financovať výstavba aspoň obchvatov miest, čím by sa zlepšila dopravná situácia v mestách a zlepšila aj kvalita ovzdušia.