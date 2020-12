Británia a Francúzsko pripravujú plán pre obnovu nákladnej dopravy

Dopravné spojenie prerušilo s Britániou viac ako 40 krajín.

22. dec 2020 o 9:51 SITA

BRATISLAVA. Veľká Británia a Francúzsko pripravujú plán na obnovenie obchodu a cestovania medzi krajinami.

Deje sa tak po tom, čo Francúzsko v nedeľu pre obavy z nového kmeňa koronavírusu v Anglicku uzavrelo na 48 hodín hranice.

Stovky uviaznutých kamiónov v Doveri

Opatrenia, na ktorých sa dohodnú premiér Boris Johnson a prezident Emmanuel Macron by mali oznámiť počas dnešného dňa a v stredu by mali vstúpiť do platnosti, vyjadril sa francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Nová mutácia vírusu spôsobila obavy nielen v Spojenom kráľovstve a Francúzsku, ale po celom svete. V jej dôsledku prerušilo dopravné spojenie s Britániou viac ako 40 krajín.

Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa podľa BBC stretnú v Bruseli, aby prediskutovali koordinovanú reakciu, ktorá by mala zahŕňať aj spoločné využitie odborných znalostí o nebezpečenstvách, ktoré predstavuje nový kmeň vírusu.

Členské štáty údajne presadzujú testovanie všetkých prichádzajúcich z Británie na prítomnosť nového koronavírusu.

Pre zastavenie nákladnej dopravy uviazlo pri prístave Dover prinajmenšom 945 kamiónov a ich vodiči v nich už strávili dve noci.

Výrazné obmedzenia v doprave

Britská pošta pre obmedzenia v doprave dočasne pozastavila všetky svoje služby do Európy s výnimkou Írskej republiky.

Situácia zasiahla aj osobnú dopravu a viedla k zrušeniu mnohých leteckých, vlakových aj lodných spojení Británie s kontinentom. Vlakový dopravca Eurotunnel očakáva, že ak Londýn a Paríž nájdu riešenie, obnoví dopravu medzi krajinami v stredu alebo vo štvrtok.

Letecká spoločnosť British Airways informovala, že v dôsledku neistoty bude fungovať "s obmedzeným a dynamickým harmonogramom".

Britské siete supermarketov Sainsbury's a Tesco v pondelok varovali, že sa pre francúzsky zákaz v priebehu niekoľkých dní sa v regáloch môže začať prejavovať nedostatok ovocia a zeleniny.

Johnson však trvá na tom, že oneskorenie ovplyvnilo iba veľmi malé percento potravín vstupujúcich do Veľkej Británie a dodávateľské reťazce supermarketov sú "silné a odolné".

Medzičasom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že v danom momente neexistujú dôkazy o tom, že by nový kmeň vírusu objavený v Anglicku "zvýšil závažnosť v súvislosti s ochorením COVID-19".

Organizácia vyzvala ľudí, aby naďalej pokračovali v dodržiavaní základných opatrení - umývali si ruky, dodržiavali sociálny odstup a mali zakryté tváre.

V Londýne a veľkých častiach juhovýchodného Anglicka platí najvyšší stupeň obmedzení. Hlavný vedecký poradca vlády Patrick Vallance uviedol, že je pravdepodobné, že v boji proti novej mutácii vírusu zavedú prísnejšie opatrenia aj v ďalších oblastiach Anglicka.