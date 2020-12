Tesla je súčasťou prestížneho indexu, jej akcie prvý deň výrazne klesli

Akcie stiahli nadol obavy trhov z rýchlo sa šíriaceho nového kmeňa koronavírusu v Británii.

21. dec 2020 o 18:16 TASR

NEW YORK. Akcie amerického výrobcu elektrických áut Tesla zaznamenali po debute firmy v prestížnom indexe S&P 500 výrazný pokles.

Z pôvodne rekordnej hodnoty ich stiahli nadol obavy trhov z rýchlo sa šíriaceho nového kmeňa koronavírusu v Británii.

Článok pokračuje pod video reklamou

Akcie Tesly zaznamenali zhruba pol hodinu po otvorení trhov pokles približne o 5 % na 659,99 USD (542,18 eura). Boli to práve akcie Tesly, ktoré v prvý deň v S&P 500 ťahali index smerom nadol. Po začatí obchodovania klesol S&P 500 približne o 1,2 %.

Vstup Tesly do prestížneho indexu oznámili v polovici novembra a ihneď na to vyskočili akcie spoločnosti o viac než 10 %. Od oznámenia zaznamenali rast približne o 70 % a od začiatku roka rast predstavoval závratných zhruba 700 %.

Šancu na zaradenie do indexu si firma vypracovala už v lete, keď oznámila výsledky za 2. kvartál. Dosiahla zisk štvrtý kvartál po sebe, a práve to jej vytvorilo priestor na zaradenie do indexu. Následne koncom októbra oznámila ešte vyšší zisk za 3. kvartál.

(1 EUR = 1,2173 USD)