Podnikatelia sa snažia pripraviť na brexit, mnohé otázky ostanú nedoriešené

Veľká Británia opustila euroblok 31. januára.

21. dec 2020 o 17:16 SITA

BRATISLAVA. Podnikatelia na Slovensku sa snažia pripraviť na situáciu, ktorej budú čeliť po 1. januári budúceho roka v súvislosti s vystúpením Veľkej Británie z Európskej únie a ukončením tzv. prechodného obdobia.

Ako pre agentúru SITA uviedol prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík, to skončí 31. decembra a do poslednej chvíle nie je známy výsledok rokovaní, a teda ani podmienky budúceho usporiadania vzťahov medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou.



"Firmy musia preto pracovať s viacerými alternatívami, čo vzniknutú situáciu ešte viac komplikuje. Okrem vysporiadania sa so samotným dopadom brexitu musia podnikatelia riešiť aj rôzne praktické otázky, na ktoré nebudú existovať odpovede včas," skonštatoval Solík.

Pre spoločnosti, ktoré majú svojich zákazníkov či dodávateľov na britskom trhu, je brexit kľúčovou témou, ktorá v týchto mesiacoch spolu s pandémiou COVID-19 výrazne ovplyvňuje ich podnikanie.



Veľká Británia opustila euroblok 31. januára. Vtedy sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť dohodu o budúcich obchodných vzťahoch. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu, kľúčové otázky však naďalej ostávajú nevyriešené.

Hlavný sporným bodom v rokovaniach je právo rybárov z členských štátov únie na lov v britských vodách. Únia si želá zachovanie súčasného stavu, čo však Londýn odmieta. Ak sa dohoda nedosiahne včas, podniky na oboch stranách Lamanšského prielivu budú od 1. januára čeliť clám a ďalším prekážkam v oblasti obchodu.