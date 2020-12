Zákaz príletov z Británie ovplyvní počas najbližších dní osem letov

Zákaz civilných príletov z Veľkej Británie a Severného Írska potrvá 72 hodín.

21. dec 2020 o 16:51 SITA

BRATISLAVA. Zákaz civilných príletov z Veľkej Británie a Severného Írska, ktorý na pokyn rezortu dopravy začne platiť od polnoci 22. decembra a potrvá 72 hodín, sa počas najbližších troch dní dotkne ôsmich letov smerujúcich z alebo na bratislavské letisko.

Ako vysvetlila Veronika Ševčíková, hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, zákaz sa dotkne 4 príletov z Veľkej Británie do Bratislavy, pričom v pláne sú aj 4 odlety z Bratislavy. Zakázané sú len prílety, nie odlety. Keďže však ide o rotácie letov, dopravcovia po zákaze príletov nemusia zrealizovať odlety.

V utorok 22. decembra nie sú na Letisku M. R. Štefánika naplánované žiadne prílety z Veľkej Británie. V stredu 23. decembra sú plánované dva prílety z Londýna a dva odlety do Londýna – prílet dopravcu Ryanair z Londýna-Stanstedu a prílet dopravcu Wizz Air z Londýna-Lutonu, a následné odlety z Bratislavy na tieto dve londýnske letiská.

Vo štvrtok 24. decembra, na Štedrý deň, sú plánované dva prílety dopravcu Ryanair, a to z Londýna-Stanstedu a Manchesteru do Bratislavy a dva odlety z Bratislavy do Londýna a Manchesteru.



Od dnes je spolu do konca decembra naplánovaných z Bratislavy 13 príletov a 13 odletov z/do Veľkej Británie a celkovo je do konca vianočného a novoročného obdobia, teda do 10. januára, naplánovaných z Letiska M. R. Štefánika 50 letov z/do Veľkej Británie – 25 odletov a 25 príletov.

Po 10. januári dopravcovia lety pozastavili alebo zredukovali, plánované sú len lety z Londýna.

Cestujúcich bude kontaktovať letecký dopravca e-mailom, SMS správou, v mobilnej aplikácii, kde môžu nájsť informácie o ďalšom postupe – vrátenie cien za letenku, či zmeny rezervácie na iný dátum, alebo let, alebo poskytnutie poukážky na kúpu ďalšej letenky.



Lety nezakazuje letisko v Bratislave, ani lety neruší, zakázať ich môže len Dopravný úrad na pokyn rezortu dopravy a zrušiť samotný letecký dopravca, nie letisko. Zákazy sa týkajú aj príletov z Londýna na letiská v Košiciach a Poprade.