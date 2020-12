Obchodné reťazce predlžujú pred Vianocami otváracie hodiny

Reagujú na zvýšený záujem zákazníkov aj vládne opatrenia.

18. dec 2020 o 9:34 SITA

BRATISLAVA. Niektoré obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku predlžujú pred Vianocami svoje otváracie hodiny. Reagujú tak na zvýšený záujem zákazníkov o kúpu potravín a vládne opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu.

Agentúru SITA o tom informovali hovorcovia obchodných reťazcov.

Billa

Billa predlžuje pred Vianocami otváracie hodiny vo svojich predajniach. Zákazníci Billa majú od štvrtka 17. decembra možnosť nakúpiť si aj skoro ráno či neskôr večer.

Rozšírené otváracie hodiny potrvajú do 24. decembra, rovnako mimoriadne otváracie hodiny budú aj od 28. až 31. decembra.

Vybrané predajne Billa budú otvorené už od 6:00, večer sa budú zatvárať o hodinu neskôr, o 21:00 alebo 22:00. Ďalšie vybrané predajne budú otvorené do polnoci.

Lidl

Lidl bude mať od 21. do 23. decembra otváracie hodiny od 06:30. Počas Štedrého dňa budú jeho predajne otvorené od 06:00 do 11:00.

Od 25. do 26. decembra budú zatvorené.

V nedeľu 27. decembra bude mať Lidl bežnú otváraciu dobu počas nedieľ a od 28. do 30. bude otvorený od 06:30 do bežnej zatváracej doby.

Na Silvestra budú otváracie hodiny od 6:30 do 17:00.

Kaufland

Kaufland bude mať od 21. do 23. decembra otvorené od 07:00 do 21:00. Počas Štedrého dňa budú jeho predajne otvorené od 06:00 do 11:00.

Na Prvý sviatok vianočný a Druhý sviatok vianočný budú zatvorené.

V nedeľu 27. decembra bude mať Kaufland otvorené od 08:00 do 20:00 a od 28. do 30. decembra 07:00 do 21:00.

Na Silvestra budú otváracie hodiny od 07:00 do 18:00.

Tesco

V reakcii na súčasnú mimoriadnu situáciu reťazec Tesco predlžuje otváracie hodiny v prípade vybraných 30 hypermarketov. Tieto obchody naprieč celým Slovenskom budú mať otvorené každý deň až do polnoci, a to počas celého obdobia do začiatku vianočných sviatkov.

Zvyšných 123 obchodov Tesca zostáva otvorených sedem dní od rána až do večera podľa bežných otváracích hodín.

Otváracie hodiny prevádzok Tesca počas najbližších sviatkov sú nasledovné: Na Štedrý deň 24. decembra budú prevádzky Tesca otvorené do 11:00.

Od 25. do 26. decembra bude zatvorené.

V nedeľu 27. decembra budú všetky obchody Tesca opäť otvorené od 07:00 a v dňoch 28. až 30. decembra platí bežná otváracia doba obchodov.

Na Silvestra budú obchody otvorené do 18:00 s výnimkou vybraných hypermarketov, ktoré budú mať otvorené až do 19:00 (Kežmarok, Dolný Kubín, Brezno, Čadca, Ružomberok, Žilina, Banská Bystrica, Poprad, Martin, Liptovský Mikuláš).

Metro

V Metre je od 18. do 22. decembra predajná doba tiež predĺžená, konkrétne do 23:00. Deň pred Štedrým dňom bude Metro otvorené do 22:00 a na Štedrý deň od 08:00 do 11:30.

Prvý sviatok vianočný má Metro zatvorené, o deň neskôr je otvorené od 10:00 do 22:00.

Ďalšie dni má otváracie hodiny od 08:00 do 22:00, na Silvestra sú jeho predajne otvorené do 18:00.