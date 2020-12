Coca-Cola celosvetovo prepustí 2 200 zamestnancov

Podnikanie spoločnosti poškodzuje pandémia koronavírusu

18. dec 2020 o 9:22 SITA

NEW YORK. Americký výrobca nealkoholických nápojov Coca-Cola Co. oznámil, že prepúšťa 2 200 zamestnancov. Je to súčasť rozsiahlejšieho reštrukturalizačného programu, ktorého cieľom je zmenšiť počet podnikateľských jednotiek a značiek.

V závere roku 2019 Coca-Cola celosvetovo zamestnávala 86 200 ľudí.

Podnikanie spoločnosti poškodzuje pandémia koronavírusu, keďže predaj na takých miestach, ako sú štadióny a kiná, klesol pre lockdowny.

Tržby Coca-Coly počas júla až septembra oslabili o deväť percent na 8,7 miliardy dolárov. Tento pokles donútil firmu zrýchliť jej reštrukturalizačný program, na ktorom už pracovala.

Coca-Cola redukuje počet svojich značiek o polovicu na 200. Firma uviedla, že programy odstupného ju budú stáť 350 až 550 miliónov dolárov.

Dobrovoľné odchody za odstupné Coca-Cola začala zamestnancom ponúkať už v auguste. Nezverejnila však, koľko pracovníkov tieto ponuky prijalo.