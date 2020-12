Únia miest očakáva od reformného plánu zmeny v prospech regiónov a samospráv

Únii v prípade chýba ucelená predstava zmeny spravovania.

17. dec 2020 o 18:07 SITA

BRATISLAVA. Únia miest Slovenska víta predloženie Národného integrovaného reformného plánu „Moderné a úspešné Slovensko“ na verejnú diskusiu.

Únii však chýba ucelená predstava inštitucionálnej zmeny spravovania Slovenska. Zúženie zmeny na komunálnu reformu podľa Únie miest Slovenska nerieši podstatu problému.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.

„Ak hovoríme o vízii moderného Slovenska, sme presvedčení, že je potrebné načrtnúť míľniky a ciele pre úpravu celkového modelu verejnej správy vrátane regionálnej úrovne a vplyvov na centrálnu úroveň. Práve nedodržanie princípov delenia kompetencií medzi jednotlivými úrovňami v minulosti spôsobuje neprehľadnosť a neefektívnosť verejnej správy, čo nám vytýkajú aj správy Európskej komisie,“ uvádza Únia miest Slovenska vo svojom stanovisku.

Rozdelenie kompetencií

Zmena rozdelenia kompetencií a pokračovanie v realizácii stratégie decentralizácie, ktorej výsledkom bude lepšie využitie prírodného a ľudského potenciálu obcí a regiónov, má byť premietnutá do jednotlivých priorít vízie moderného Slovenska.

Decentralizácia nemá byť cieľom, ale stratégiou podporujúcou kvalitatívnu premenu Slovenska podobne, ako realizácia stratégie ekonomickej a politickej liberalizácie. Podľa analýzy OECD môže decentralizácia Slovensku priniesť až desaťpercentný rast HDP.

Posilnenie predprimárneho vzdelávania

Únia miest Slovenska podporuje posilnenie ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania a zmenu v oblasti regionálneho školstva.

Je tiež za podporu a optimalizáciu siete škôl, ale nedomnieva sa, že je nevyhnutné jej prepojenie s komunálnou reformou.

Odporúča preto integráciu škôl do školských obvodov so stanovením minimálneho počtu žiakov (alternatívne so stanovením počtu škôl) a posilnenie právomocí školských obvodov.

V súvislosti s reformou dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti ÚMS odporúča, aby bola súčasťou opatrení aj zásadná zmena financovania sociálnych služieb.