Zmena stanov Arca Investments môže podľa Krúpu výrazne poškodiť jej veriteľov

Velič má po zmene konať úplne autonómne.

17. dec 2020 o 14:33 TASR

BRATISLAVA. Plánovaná zmena stanov spoločnosti Arca Investments, ktorú by v pondelok (21. 12.) malo schváliť valné zhromaždenie tejto firmy, môže v konečnom dôsledku ovplyvniť aj to, do akej miery budú veritelia spoločnosti Arca uspokojení.

Vo štvrtok na to upozornil zakladateľ a bývalý spolumajiteľ Arcy Pavol Krúpa.

Predložený návrh má údajne zabezpečiť majoritnému akcionárovi Rastislavovi Veličovi, aby mohol v mene spoločnosti konať úplne autonómne, bez súčinnosti či kontroly ďalších členov predstavenstva. Arca Investments je materskou spoločnosťou skupiny Arca Capital.

"V záujme všetkých veriteľov vyzývam akcionárov a členov dozornej rady Arca Investments, aby zabránili ďalšej nelegálnej činnosti, ktorá pri zmene stanov už nebude pod žiadnou kontrolou," uviedol Krúpa.

"Už dlhodobo poukazujem na trestnú činnosť Arca Investments, ktorá poškodzuje veriteľov. Konkrétne ide o nelegálne vyvádzanie majetku spoločnosti, falšovanie zmeniek, nezákonné uprednostňovanie a ukracovanie veriteľov," dodal. V tejto súvislosti podal Krúpa aj trestné oznámenie.

Hoci v stredu (16. 12.) v priestoroch Arcy pre tieto podozrenia zasahovala polícia, Arca Capital obvinenia Krúpu odmietla a vníma jeho tvrdenia ako snahu "odkloniť pozornosť od závažných podozrení viažucich sa k jeho osobe a faktu, že on sám je významným dlžníkom skupiny Arca Capital"

Krúpa však prišiel aj s ďalším podozrením. "Podľa zverejnených informácií je účelovou snahou vedenia spoločnosti preniesť konkurzné konanie do Českej republiky," spresnil Krúpa.

Česká legislatíva je podľa neho totiž v tomto prípade omnoho miernejšia ako slovenská a umožňuje nižšie uspokojenie klientov. "Aj preto sa opäť obraciam na akcionárov Arca Investments a dozornú radu, aby na nadchádzajúcom valnom zhromaždení vzniesli požiadavku na realizáciu konkurzného konania na Slovensku," dodal Krúpa.