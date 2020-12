Nízky rast cien na Slovensku potvrdili aj údaje o harmonizovanej inflácii

Harmonizovaná inflácia v novembri dosiahla 1,6 percenta.

17. dec 2020 o 12:38 SITA

BRATISLAVA. Nízky rast cien na Slovensku potvrdili aj údaje o harmonizovanej inflácii. Tá na medziročnej báze dosiahla v novembri hodnotu 1,6 %, pričom národná metodika spred niekoľkých dní hovorí o inflácii na úrovni 1,5 %.

Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny merané harmonizovaným indexom Európskej únie zvýšili o 0,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.



Vývoj novembrovej inflácie bol v súlade s očakávaniami analytikov a podobný vývoj očakávajú aj v poslednom mesiaci roka. "Celkovo je tohtoročná inflácia miernejšia ako vlani, pretože ceny energií pôsobia skôr smerom nadol a tlak z cien potravín a služieb je menší.

Naša prognóza teda predpokladá, že rast spotrebiteľských cien sa tento rok spomalí v priemere na 1,9 %. V budúcom roku sa očakáva rast spotrebiteľských cien na úrovni 0,9 %," povedala analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.



Ako informoval Inštitút informatiky a štatistiky - Infostat, dcérska organizácia Štatistického úradu SR, priemerná miera celkovej inflácie by v tomto roku mala na základe spresnených údajov dosiahnuť 1,9 %.

Je to o 0,1 percentuálneho bodu menej, ako odhadovali pred troma mesiacmi. Rast cien tak bude takmer o polovicu nižší ako minulý rok, v ktorom inflácia v priemere za rok dosiahla 2,7 %.



To, že inflácia spomaľuje, je podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej pre koronakrízu. Očakáva, že aj v nasledujúcom roku by mohla naďalej spomaľovať a za celý rok by mohla dosiahnuť priemernú úroveň okolo 1,2 %. Avšak sú tu viaceré otázniky. Do akej miery sa napríklad ochladí spotrebiteľský dopyt pre krízu a horšiu situáciu na trhu práce.

Od januára sa výraznejšie znížia ceny energií pre domácnosti, čo bude podľa analytičky pôsobiť brzdiaco na celkovú infláciu.

"V prípade, že sa budúci rok rozbehne očkovanie populácie v globálnom meradle, môžeme očakávať uvoľnenie karanténnych opatrení a návrat nášho života do normálu. Opäť ožije cestovanie a cestovný ruch, vďaka čomu bude rásť dopyt po rope a tlačiť jej ceny nahor. Takže benzín a nafta by mohli budúci rok zdražovať a pôsobiť prorastovo na infláciu," dodala Glasová.