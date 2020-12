Energetici sú pripravení aj na druhú vlnu koronakrízy, dodávka je plynulá

Žiadna energetická spoločnosť zatiaľ nemá pre koronavírus problémy s počtom zamestnancov.

17. dec 2020 o 11:34 SITA

BRATISLAVA. Energetické spoločnosti sú pripravené na vyvrcholenie druhej vlny koronakrízy.

Aj keď energetici hlásia niekoľko pozitívnych prípadov na COVID-19 vo svojich firmách, distribúcia a dodávka energií nie je podľa nich ohrozená. Žiadna energetická spoločnosť zatiaľ nemá pre koronavírus problémy s počtom zamestnancov.



„Od začiatku vypuknutia pandémie sme robili také opatrenia, aby sme minimalizovali šírenie nákazy u nás. Západoslovenská distribučná ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy a subjekt hospodárskej mobilizácie, urobila všetky potrebné opatrenia na to, aby vedela aj v prípade zhoršenia situácie zaistiť udržateľný prevádzkový režim a nepretržitú dodávku elektrickej energie,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Západoslovenskej distribučnej Michaela Dobošová.

Západoslovenskí energetici k dnešnému dňu evidujú 107 na koronavírus pozitívne testovaných zamestnancov.



Spoločnosti skupiny VSE Holding pracujú v upravených režimoch od začiatku druhej vlny.

„V súčasnosti je chod našich prevádzok plynulý a bezpečný pre zákazníkov aj zamestnancov. Distribúcia elektriny nie je ohrozená a zákaznícke služby našich spoločností fungujú v upravených režimoch,“ dodala pre agentúru SITA hovorkyňa VSE Holding Andrea Danihelová. Od začiatku druhej vlny evidujú východoslovenskí energetici 82 prípadov nákazy COVID-19. Pätnásť prípadov je aktívnych a 67 zamestnancov sa z ochorenia vyliečilo. Aktuálne je v karanténe 30 zamestnancov.



Distribúciu elektriny zabezpečuje v štandardnom režime aj Stredoslovenská distribučná (SSD). Firma pracuje aj na investičných akciách a vykonáva pravidelnú údržbu.

„Od 19. decembra do 6. januára utlmíme niektoré aktivity, najmä plánované práce, pri ktorých by sme museli obmedzovať odberateľov, ale na príčine nie je pandémia. Je to každoročný postup počas vianočných sviatkov,“ podotkol hovorca SSD Miroslav Gejdoš s tým, že pohotovostná služba zostáva v prevádzke nonstop a bez obmedzenia. „V zimnom období nás často trápia aj víchrice a s tým súvisiace energetické kalamity. Aj v takom prípade budeme reagovať okamžite a vynaložíme maximálne úsilie, aby sme situáciu vyriešili,“ konštatoval Gejdoš.



V spoločnosti SPP-distribúcia od začiatku výskytu ochorenia COVID-19 na Slovensku evidujú k dnešnému dňu spolu 228 prípadov súvisiacich s pandémiou. Ako prevádzkovateľovi distribučnej siete zemného plynu sa však firme naďalej darí udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli bezpečné a spoľahlivé. „SPP-distribúcia respektíve jej plynárenský dispečing sú pripravení čeliť krízovým situáciám. V tejto súvislosti disponujeme dostatočným počtom zamestnancov na zabezpečenie prevádzky, údržby, monitoringu a riadenia plynárenskej infraštruktúry,“ povedal pre agentúru SITA hovorca SPP-distribúcia Milan Vanga.



SPP - distribúcia s ohľadom na zachovanie bezpečných dodávok zemného plynu naďalej realizuje svoje činnosti v plnom rozsahu. „Výnimkou sú obmedzenia niektorých činností súvisiacich s výmenou meradiel spotreby s exspirovaným overením a manipuláciou s meradlami v najinfikovanejších lokalitách,“ dodal Vanga. Už začaté rekonštrukcie plynárenských zariadení budú podľa neho pokračovať až do ich ukončenia.

„Ďalšie plánované rekonštrukcie aktuálne nebudeme začínať,“ konštatoval Vanga.



Slovenský prevádzkovateľ plynovej prenosovej sústavy, spoločnosť Eustream, garantuje aj počas vrcholiacej druhej vlny koronakrízy, plynulú prepravu plynu. „Bezpečnosť a plynulosť prepravy zemného plynu nebola a nie je ohrozená. Osobitný režim uplatňujeme pri zamestnancoch zodpovedných za dispečing a nepretržitú prevádzku, čo sa prejavuje napríklad v úprave pracovných zmien, vzájomnom oddelení pracovných tímov či pripravenom záložnom karanténnom pracovisku,“ konštatoval hovorca Eustreamu Pavol Kubík.



Pandémia COVID-19 zasiahla aj pracovníkov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS).

„Už vo februári, pred jej vypuknutím sme však prijali množstvo preventívnych opatrení (nakoľko sme mali aj talianskych partnerov), ktoré sa priebežne aktualizujú a precizujú podľa vývoja situácie. Všetky pozitívne prípady dôsledne sledujeme, zamestnancov informujeme na týždennej báze o nových pozitívnych prípadoch a povinnosti nahlasovať rizikové kontakty,“ konštatovala hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková s tým, že od vypuknutia pandémie na pracoviskách JAVYS nevznikla situácia, ktorá by vážne ohrozila plynulý chod našich prevádzok.