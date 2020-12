Podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou už môžu žiadať o dotácie na nájomné

Žiadosti môžu podnikatelia podávať do konca marca budúceho roka.

16. dec 2020 o 18:04 SITA

BRATISLAVA. Podnikatelia, ktorých prevádzky zasiahla druhá vlna pandémie koronavírusu, môžu od dnešného dňa žiadať o dotácie na nájomné.

Ako informuje Ministerstvo hospodárstva, nárok na dotácie budú mať po novom nielen podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky.

Žiadať budú môcť aj tí, ktorí síce mali otvorené, no zákazníci sa do nich z dôvodu zákazu vychádzania nemohli dostať. Malé, stredné aj veľké podniky môžu o dotácie žiadať do konca marca budúceho roka.

„Peniaze teda poskytneme aj prevádzkam, ktoré boli na jeseň obmedzené opatreniami, ale aj tým, ktoré môžu byť potenciálne obmedzené počas ďalších týždňov či mesiacov – v závislosti od pandemickej situácie a prijímaných opatrení,“ vysvetlil minister hospodárstva Richard Sulík.

Rezort taktiež rozšíril okruh žiadateľov, ktorí sa môžu o dotácie uchádzať. Kým v rámci prvej vlny bol jednou z podmienok získania dotácie vznik nájomného vzťahu pred 1. februárom 2020, po novom sa tento dátum vzniku nájomnej zmluvy posúva na 1. augusta 2020.



Podobne ako v rámci dotácií na nájomné počas prvej vlny, aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorý o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa.

Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov.



V rámci prvej vlny vyplatilo ministerstvo hospodárstva 19 359 žiadostí v celkovej výške takmer 40 mil. eur.