Aktivácia e-schránok pokračuje, na rade sú organizácie sociálnych služieb

Ministerstvo prednostne zriadilo e-schránky asi tisícke organizácií poskytujúcich sociálne služby.

16. dec 2020 o 15:39 TASR

BRATISLAVA. Zriaďovanie a aktivácia elektronických schránok subjektom, ktoré sú zapísané v inom ako Obchodnom registri, pokračuje.

V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu rezort informatizácie už prednostne zriadil e-schránky poskytovateľom sociálnych služieb, od Nového roka budú aj aktivované.

Informoval o tom v stredu odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Niektoré organizácie vybavili prednostne

Ministerstvo investícií prednostne zriadilo e-schránky takmer tisícke organizácií poskytujúcim sociálne služby, pretože poskytovanie finančnej podpory na prekonanie negatívnych dosahov koronakrízy sa väčšinou vykonáva po podaní žiadosti práve cez e-schránku.

Rezort práce aktuálne eviduje 2292 aktívnych poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí majú rôzne právne formy a pôsobia v rôznych oblastiach, ako napríklad zariadenia sociálnych služieb, prepravné služby či mnohé iné.

K už zriadeným a aktivovaným 1230 e-schránkam tak rezort informatizácie pridal ďalšiu tisícku a štát im teda nebude doručovať úradné rozhodnutia poštou, ale výhradne elektronicky.

"Tieto organizácie vedia ústredný portál využiť aj na realizáciu podaní a budú mať možnosť reagovať na rôzne schémy COVID podpory cez slovensko.sk," vysvetlilo ministerstvo.

Ako pripomenulo, poskytovať sociálne služby môže samotná obec či vyšší územný celok. "Mnohým obciam či mestám tak do prostredia Ústredného portálu verejnej správy pribudla ďalšia elektronická schránka v postavení právnickej osoby, ktorá je v zmysle zákona o e-governmente určená na komunikáciu," vysvetlil poverený generálny riaditeľ ITVS sekcie ministerstva investícií Peter Kucer.

Súčasne dodal, že v prípade právnických osôb postačuje na autorizáciu podania kvalifikovaný elektronický podpis a nepotrebuje mandátny certifikát.

Na prihlásenie treba viacero vecí

Zdôraznil však, že na prístup do e-schránky sú potrebné elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostným osobným kódom a tiež príslušné certifikáty.

"Štatutári organizácií poskytujúcich sociálne služby by si mali overiť, či je ich organizácia uvedená v Registri právnických osôb a má v danom registri uvedené správne údaje o sebe i štatutároch," dodal Kucer s tým, že ak to tak nie je, mali by kontaktovať registračné orgány, napríklad vyššie územné celky alebo Ministerstvo vnútra so žiadosťou o aktualizáciu údajov.

Štatutári, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom a prístupové certifikáty, by nemali odkladať návštevu klientskeho centra ministerstva vnútra a požiadať o vydanie dokladov.

Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na webstránke slovensko.sk.