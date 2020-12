Vláda by mala v stredu schváliť niekoľko zmien v cestnom zákone

Novela zákona definuje pojmy cesta a cestná sieť.

15. dec 2020 o 18:05 SITA

BRATISLAVA. Vláda by mala v stredu na svojom rokovaní schváliť niekoľko zmien v cestnom zákone.

Novelou zákona o pozemných komunikáciách, ktorú predloží na rokovanie ministerstvo dopravy, sa napríklad navrhuje poskytnúť vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych ciest (komunikácií) možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra 2030. Podľa súčasnej úpravy na to majú lehotu do 31. decembra 2020.

Ďalšou zmenou navrhovanou v novele cestného zákona je tá, že na kontrolu merania rozmerov vozidiel a jazdných súprav bude možné použiť aj kalibrované meradlo.

Novela s navrhovanou účinnosťou 1. januára 2021 tiež definuje pojmy cesta a cestná sieť a zavádza drobné úpravy v súvislosti s procesom usporiadania cestnej siete.

Návrhom sa zároveň novelizuje zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súvislosti s oznámením začatia kolaudačného konania pri líniových stavbách a doručením kolaudačného rozhodnutia a zákon o správnych poplatkoch najmä v súvislosti s úpravou terminológie a splnomocnením správneho orgánu.