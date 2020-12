Peniaze z Plánu obnovy pôjdu najmä do nemocníc

Väčšina nemocníc je zastaraných a umiestnených v nevyhovujúcej infraštruktúre.

15. dec 2020 o 13:46 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Prioritou Plánu obnovy v oblasti zdravotníctva bude najmä modernizácia nemocníc.

Tomu má predchádzať aj ich reforma - optimalizácia nemocničnej siete.

Finálny dokument zmeny by mal byť známy v prvom kvartáli budúceho roka.

O vízii zdravotníctva na najbližších šesť rokov debatovali odborníci počas utorkovej verejnej diskusie o Pláne obnovy.

Podľa Oskara Dvořáka, generálneho riaditeľa Sekcie reformnej agendy Ministerstva zdravotníctva SR, tím odborníkov vybral investične náročné oblasti. "Voči nemocniciam máme obrovský investičný dlh," poukázal Dvořák.

Väčšina nemocníc je zastaraných a umiestnených v nevyhovujúcej infraštruktúre.

Mnohé nemocnice sú tvz. pavilónového typu, niektoré nemocnice majú 50 až 80 roztrúsených budov po celom areáli.

"Pandémia nám odhalila neschopnosť nemocníc sa reprofilizovať rýchlo a cielene, pretože ich infraštruktúra to neumožňuje, keďže budovy sú roztrúsené, presun pacientov je náročný a je tam procesne náročné dosiahnuť medicínu 21. storočia. Nie je to len o prístrojovom vybavení. To keď je v nevyhovujúcom prostredí, nevieme dosiahnuť požadované výsledky," vysvetlila dôležitosť obnovy budov nemocníc počas diskusie Iveta Griačová, generálna riaditeľka Sekcie efektívneho hospodárenia ministerstva zdravotníctva.

Rezort aktuálne pracuje na pláne reformy nemocníc, čo je podmienkou od Európskej komisie pre čerpanie peňazí z Plánu obnovy stanovenej pre Slovensko. "V prvom kvartáli budúceho roka bude optimalizácia siete dokončená, a potom ju predstavíme verejnosti a odborníkom. Chceme optimalizáciou skoncentrovať kvalitu zdravotnej starostlivosti. Budeme sa zameriavať na dostupnosť a kvalitu a tiež na efektivitu a udržateľnosť," dodala Griačová.

Podľa Martina Smatanu, zdravotníckeho analytika, by bolo vhodné do Plánu obnovy pre zdravotníctvo doplniť aj investície do onko a kardio oblastí, či do skrátenia čakacích dôb. "Potom by sme zistili, že netreba toľko investovať napríklad do liekov a benefit by bol väčší," navrhol počas diskusie Smatana. Investíciu do budov nemocníc však vníma ako jeden z kľúčových nástrojov, aby sa reforma siete zariadení zrealizovala.