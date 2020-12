Ambulantní lekári nemajú zmluvy na budúci rok s Všeobecnou a ani s Dôverou

Lekári upozorňujú na neadekvátne financovania rezortu zdravotníctva.

14. dec 2020 o 13:06 SITA

BRATISLAVA. Ambulantní lekári nemajú podpísané zmluvy na budúci rok s dvomi najväčšími zdravotnými poisťovňami na Slovensku, štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a ani so súkromnou Dôverou.

Pre agentúru SITA to uviedla prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Zuzana Dolinková.

"S plnou vážnosťou si uvedomujeme, že to nie sú pozitívne správy pre pacienta," dodala s tým, že tak ako každý rok, aj teraz systematicky upozorňujú na neadekvátne financovania rezortu zdravotníctva.

"Ak nič neurobíme, dostupnosť zdravotnej starostlivosť pre pacienta sa musí prirodzene znížiť. Dlhodobý tlak na zdravotníkov je už taký neúnosný, že je otázka času, kedy sa zdravotnícky systém začne samospádom rúcať ako domček z karát," upozorňuje šéfka ambulantných lekárov.

K 14. decembru nie sú podľa nej ambulantní lekári stále dohodnutí na podmienkach pokračovania v zmluvnom vzťahu od januára 2021 s najväčšou, štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Podobne je to aj v prípade súkromnej Dôvery. Zmluvy s touto poisťovňou majú ambulancie uzatvorené na dobu určitú, a to do konca roka 2020 a bez akéhokoľvek ďalšieho dohodovacieho konania.

"Aktuálne rokovania s Dôverou sú v štádiu, ktoré zatiaľ k dohode od januára 2021 nesmeruje," uzavrela Dolinková.