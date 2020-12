Kamenický kritizuje zadlžovanie, Heger ho nazval schizofrenikom

Názory si vymenili v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

13. dec 2020 o 12:58 TASR

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady (NR) SR a exminister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) kritizuje výšku dlhu v rozpočte verejnej správy na najbližšie roky. Podľa jeho slov ďalšie vlády, ktoré prídu po vládnutí kabinetu Igora Matoviča (OĽANO), pravdepodobne "kľaknú", pretože nebudú vedieť, čo robiť, aby dlh dostali na normálnu úroveň. V nadväznosti aj na ďalšiu exministrovu kritiku, napríklad toho, že vláda zobrala dôchodcom plnohodnotné 13. dôchodky, však podpredseda vlády SR a minister financií Eduard Heger (OĽANO) nazval Kamenického schizofrenikom, pretože nemať vysoký dlh a zároveň veľa dávať sa nedá. Názory si vymenili v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Ako vyzdvihol Heger, pandémia nového koronavírusu spôsobila za jeden rok výpadok v rozpočte 2,2 miliardy eur. "Napriek tomu, že príjmy budú nižšie, sú oblasti, v ktorých pridávame, pretože sú dôležité. A to je oblasť sociálna, tam pridávame 354 miliónov eur, potom je to vzdelávanie, tam pridávame 173 miliónov, je to zdravotníctvo, ale aj doprava," vymenoval minister. Heger priznal, že dlhom prekročí Slovensko všetky pásma dlhovej brzdy a preto je podľa neho dôležité, aby každé euro bolo minuté efektívne.

"Tento rozpočet by som nazval rozpočtom enormného zadlžovania a vzhľadom na to, že ani v ďalších rokoch nevidíme žiadnu pokrízovú konsolidáciu, tak je to aj rezignácia na pokrízovú konsolidáciu," zhodnotil exminister Kamenický. Vláde vytýka, že dlh budú Slováci splácať aj najbližších desať, možno i 20 rokov.

Na margo zloženia naplánovaného deficitu však Heger dodal, že súčasná garnitúra musí dofinancovať aj štrukturálne výdavky, ktoré zanechala bývalá vláda. Tieto zanechané výdavky spôsobili v tomto roku zvýšenie deficitu o 3,03 % a budúci rok prispejú k deficitu 2,97 %.

Kamenický sa však domnieva, či tam Heger nezapočítal aj vyplácanie plnohodnotných 13. dôchodkov, ktoré nakoniec súčasný kabinet zrušil. Zároveň spochybňuje tvrdenia o tom, v akom rozsahu pomohol štát ľuďom prekonať koronakrízu. Podľa Medzinárodného menového fondu totiž Slovensko poskytlo na pomoc 2,5 % HDP, a preto je druhé najhoršie v rámci Európy.

Ako vyčíslil Heger, na boj s pandémiou nového koronavírusu pri rizikovom scenári vyčlenili v rozpočte na rok 2021 jednu miliardu eur. Ak to stačiť nebude, zákon o rozpočte opäť predložia v parlamente na opätovné otvorenie. Podľa Kamenického je jedna miliarda eur iba vankúšom a vláda sa správa, akoby tu budúci rok žiadna pandémie nebola.

Diskutéri otvorili aj tému novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Kamenický tvrdí, že si počká na výslednú verziu, keďže sa podľa neho javí, že sa vládna koalícia zatiaľ nedokáže dohodnúť ani na znení. Heger tvrdí, že najdôležitejšou časťou sú výdavkové limity. Keby tu boli zavedené aj v minulosti, mohlo mať Slovensko dlh nižší o deväť miliárd eur.