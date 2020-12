Rebríčky Najväčší v biznise prinášajú nové zistenia

Viac ako 500 oslovených firiem a inštitúcii vyplnilo dotazníky pre ročenku Najväčší v biznise, ktorá bude vložená do denníka Sme v utorok 15. decembra.

V tomto článku sa dočítate aj o tom, ktoré najväčšie nákupné centrum na Slovensku má rozlohu väčšiu ako 15 futbalových ihrísk, ktorý z veľkých hotelov v Bratislave už neplánuje otvoriť svoje brány, či ako Lidl dobieha Tesco.

Z rozhovorov s odborníkmi sa podarilo zistiť, koľko si priemerne berú headhunteri za nájdenie nového šéfa, ale aj ako sa v rebríčkoch posunie ČSOB banka po spojení s OTP bankou.

V rebríčkoch je hodnotených 50 rôznych kategórií. Vznikli v spolupráci s anglickými novinami The Slovak Spectator a spoločnosťou Finstat. Kľúčovým parametrom pri zostavovaní poradia boli najmä tržby. Vo viacerých kategóriách to boli kombinácie rôznych kritérií (napr. obrat, počet zamestnancov a pod.), pri finančnom sektore je to hodnota aktív.

Nový pilier ekonomiky

Na Slovensku sa za posledné roky rozvinul nový sektor centier zdieľaných služieb (BSC), ktorý zamestnáva desaťtisíce vysokokvalifikovaných ľudí.

Podľa BSC fóra tieto spoločnosti za minulý rok odviedli do štátneho rozpočtu na zamestnaneckých daniach a odvodoch viac ako 500 miliónov eur. Najväčšou z nich je americký IBM s približne 5 000 zamestnancami. Ďalšími významnými značkami sú AT&T, Dell, Deutsche Telekom, Henkel, Johnson Controls a Siemens.

O týchto firmách často pretrváva predstava, že slúžia len ako call centrá. To však platilo o nich iba pri ich začiatkoch v 90-tych rokoch. Dnes už riešia omnoho sofistikovanejšie zadania z oblasti IT, marketingu, ľudských zdrojov, plánovania či účtovníctva.

Ľudia zo slovenského Accenture sa napríklad podieľali na vývoji biometrickej technológie. Tá pomáha riešiť problém s ľuďmi, ktorí nemajú osobné doklady. Odhadom je to až šestina svetovej populácie. Centrá riešia zadania týkajúce sa účtovníctva, ľudských zdrojov či sociálnych sietí.

Financie a poradenstvo