Britské rybolovné vody bude chrániť námorníctvo, ak nedôjde k dohode s EÚ

Británia sa dostala do sporu s Francúzskom.

12. dec 2020 o 6:29 TASR

LONDÝN. Štyri hliadkovacie lode britských námorných síl budú od 1. januára pripravené chrániť rybolovné vody Spojeného kráľovstva v prípade, ak sa nepodarí uzavrieť dohodu o pobrexitových vzťahoch s EÚ. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa správy britskej tlače.

Štvorica plavidiel - každé s dĺžkou 80 metrov - bude mať právomoc zastaviť, skontrolovať a zadržať všetky rybárske lode z Európskej únie operujúce vo vnútri exkluzívnej ekonomickej zóny (EEZ) Británie, ktorá sa môže predĺžiť až na 320 kilometrov od pobrežia.

"Prijali sme množstvo opatrení, aby sme boli pripravení na každú možnosť," uviedol zdroj z britského námorníctva, ktorý citoval denník The Guardian.

Predstaviteľ britského ministerstva obrany pre zmienený denník povedal, že rezort pristúpil k rozsiahlym prípravám a plánovaniu s cieľom zabezpečiť, aby bol na konci prechodného obdobia pripravený "celý rad scenárov".

Britský premiér Boris Johnson v piatok vyhlásil, že jeho krajina pravdepodobne ukončí svoj odchod z Európskej únie bez dohody o budúcich obchodných a súvisiacich vzťahoch.

Francúzska vláda zase oznámila, že odškodní svojich rybárov a pristúpi k ďalším krokom zameraným na pomoc, ak rokovania o pobrexitovej obchodnej dohode zlyhajú. Paríž sa tak usiluje predísť hroziacim potýčkam na mori medzi francúzskymi a britskými plavidlami.

Rybolov zostáva jedným z najpálčivejších bodov v zložitých obchodných rokovaniach medzi EÚ a Britániou. Polemika o kvótach, časových rámcoch a dĺžke prechodného obdobia špecifického pre dané odvetvie spôsobil, že Británia sa dostala do sporu s Francúzskom.

Bez dohody budú mať lode z EÚ zákaz loviť ryby v EEZ. Zároveň to bude znamenať, že britské rybárske lode nebudú môcť vstúpiť do vôd neďalekých členských štátov Únie, píše The Guardian.

Brusel tento týždeň navrhol jednoročné predĺženie prechodného obdobia pre rybolov s cieľom získať čas na vyriešenie tejto dôležitej spornej otázky.

Spojené kráľovstvo oficiálne opustilo Európsku úniu 31. januára 2020 a 31. decembra, po skončení takzvaného prechodného obdobia, opustí aj jednotný trh EÚ a colnú úniu. Ak nebude uzavretá dohoda o budúcom partnerstve, obchodné vzťahy medzi euroblokom a Britániou sa budú riadiť iba pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).