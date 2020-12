Křetínský reorganizuje skupinu, pripravuje sa návrat Tkáča do EPH

Zmeny nastanú aj v spoločnosti EP Equity Investment.

11. dec 2020 o 14:39 SITA

BRATISLAVA. Známy český podnikateľ Daniel Křetínský reorganizuje svoju skupinu a finalizuje podmienky návratu Patrika Tkáča do Energetického a průmyslového holdingu (EPH).

Podnikateľ založil spoločnosť EP Corporate Group, do ktorej budú sústredené strategické aktíva.

„Prebiehajú pokročilé rokovania o návrate Patrika Tkáča do EPH,“ informoval hovorca EPH Daniel Častvaj. Pod spoločnosť EP Corporate Group budú patriť spoločností EPH (energetika), EPGC (podiel v METRO AG), CMI (média), ECI (e-commerce), EPRE (reality).



Daniel Křetínský finalizuje rokovania s Patrikom Tkáčom o možnom predaji 44-percentného podielu v EPH. „Po úspešnom dokončení týchto rokovaní si EPCG v EPH nielenže podrží majoritný 56-percentný podiel, ale súčasne bude mať plnú manažérsku kontrolu. Zároveň zaniknú všetky záväzky spoločností Daniela Křetínského z pôvodnej akvizície Patrika Tkáča v EPH,“ doplnil Častvaj.



EP Corporate Group je už založená a má sídlo v Českej republike. „Ako u EPH, tak u všetkých ďalších súčasných a budúcich členov EP Corporate Group bude zachovaný tzv. ring-fencing, teda budú financované samostatne a nezávisle,“ uviedol Častvaj.

Daniel Křetínský bude v EPCG ovládať 89,3-percentný podiel, zvyšok akcií budú riadiť manažéri EPH. Spoločnosť EPCG zároveň získa aj 56-percentný podiel vo futbalovom klube AC Sparta Praha. Zostávajúci podiel zostáva v rukách finančnej skupiny J&T, ktorú okrem iných manažuje Patrik Tkáč.



Zmeny nastanú aj v spoločnosti EP Equity Investment (EPEI). Do nej budú postupne sústredené investície do minoritných podielov kótovaných v spoločnostiach. EPEI ovládne 100 % spoločnosti Vesa Equity Investment.

„Akcionársky sa na nej budú podieľať Daniel Křetínský so svojím manažérskym tímom a Patrik Tkáč,“ dodal Častvaj. EPEI postupne ovládne firmu Vesa Equity Investment S?rl, teda nepriamo tiež minoritné podiely v spoločnostiach Royal Mail, Foot Locker, Casino Guichard-Perrachon a Sainsbury‘s. EPEI taktiež odkúpi akcie ProSiebenSat.1, ktoré aktuálne vlastní CMI.



V rámci dokončenia dohody medzi podnikateľmi sa ďalej očakáva navýšenie podielu Daniela Křetínského a manažérov EPH v EPEI v ostatných podnikoch s Patrikom Tkáčom, s výnimkou CMI, na 56 percent.



„Vznik EP Corporate Group a EP Equity Investment je logickým krokom, ktorý reflektuje skutočnosť, že stále významnejšia časť našich aktivít smeruje mimo energetiku. Je potrebné jasne odlíšiť, že EPH je a bude čisto energetickou utilitou a nie je subjektom, ktorý investuje do iných oblastí,“ povedal Křetínský, predseda predstavenstva EPH a zakladateľ EP Corporate Group a EP Equity Investment.



„Pokiaľ ide o návrat Patrika Tkáča do EPH, ide o moju inciatívu, na ktorú Patrik reagoval pozitívne. Naše podiely vo všetkých spoločných investíciách boli postupne vyrovnané na zhodnú úroveň 56 verzus 44 %,“ dodal Křetínský.



„Dan má moju absolútnu dôveru. Návrat do pozície akcionára EPH preto považujem za prirodzený a veľmi ju vítam,“ konštatoval Patrik Tkáč.