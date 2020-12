Ako ovplyvnia zmeny v legislatíve schránky v daňových rajoch

Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

11. dec 2020 o 14:09

1. Slovenské vína dobýjajú svet. To z Hlohovca sa dostalo až do londýnskej reštaurácie vedenej uznávaným šéfkuchárom: Well-known chef opened new restaurant in London and chose wines from Slovakia

2. Bezdomovcov čaká veľmi zlá zima: Homeless facing harder winter during pandemic

3. Tokio by sa mohlo inšpirovať Bratislavou, hovorí v podcaste japonský veľvyslanec: To this Japanese ambassador, Bratislava is a cyclist’s heaven

4. Nechápem, prečo nepotrebujeme testy v obchodoch, ale školách áno, hovorí v rozhovore šéfka Štátneho pedagogického ústavu: We do not need a test to enter a shopping mall, so why do it in schools?

5. Práca z domu bola kedysi nepredstaviteľná. Pandémia však zmenila prístup zamestnávateľov aj legislatívcov: COVID-19 has let home office genie out of the bottle

6. Prichádza s novou vládou aj nová éra štátneho IT? New government promises a new era in state IT

7. Krásy slovenskej metropoly možete objavovať aj virtuálne: Virtual tour shows more of Bratislava than a classical one

8. Navštívte s nami raj pre horolezcov len na skok od hlavného mesta – zrúcaninu hradu Pajštún: The first step towards Everest

9. Takto Američan objavoval krásy severovýchodného Slovenska: Kiss my gargoyle statue! (from our archive)

10. Ako ovplyvnia nedávne zmeny v legislatíve schránky v daňových rajoch? Individuals with shell companies in tax havens received the stop sign, CFC rules have passed

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.