Víťazstvo Maďarska a Poľska? To je nehorázna manipulácia, reaguje Korčok na Fica

Minister tvrdí, že Fico tým Maďarsko a Poľsko uráža.

11. dec 2020 o 10:53 TASR

BRATISLAVA. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) vyzýva opozičný Smer, aby prestal urážať Maďarsko a Poľsko v súvislosti s dohodou okolo rozpočtu EÚ. Tvrdenie strany, že ide o "víťazstvo Maďarska a Poľska nad nejakými nezmyselnými podmienkami právneho štátu", je podľa neho absurdné.

Korčok v piatok na sociálnej sieti priblížil, že vo štvrtok večer dospeli lídri EÚ k dohode, ktorá dáva istotu okolo rozpočtu EÚ na budúci rok, na ďalších sedem rokov a fondu obnovy.

"Teším sa z toho, lebo toto potrebuje európska ekonomika, a zároveň z toho, že Slovensko malo v otázke právneho štátu jasný postoj. Dohoda je víťazstvom všetkých - tzn. najmä občanov Slovenska a celej EÚ," skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.

Korčok: Nehorázna manipulácia

Podotkol, že nerozumie, ako to môže Smer vydávať za "víťazstvo Maďarska a Poľska nad nejakými nezmyselnými podmienkami právneho štátu".

"Toto je nehorázna manipulácia a vlastne aj urážka týchto dvoch štátov. A navyše Smeru už nefungujú ani základné počty. Pretože ak by vyhrali naši dvaja susedia, ako to tvrdí líder Smeru, tak by to znamenalo prehru 25 zvyšných štátov," poznamenal Korčok, podľa ktorého sa ukázalo, že Smer sa cíti lepšie vo V4 ako v EÚ.

Zároveň zdôraznil, že na podmienke uplatňovania princípov právneho štátu pri čerpaní európskych zdrojov sa nič nemení. "Zostáva platiť v nezmenenej podobe, lebo na príslušnej legislatíve sa nemení ani čiarka," ozrejmil na sociálnej sieti.

Zmena podľa jeho slov nastáva v tom, že pred zastavením vyplácania eurofondov môže návrh na zastavenie ich vyplácania posúdiť Európsky súdny dvor. Dodal, že Poľsko a Maďarsko nezískalo navyše nič, čo by nemalo Slovensko. Všetko dohodnuté podľa neho platí pre všetkých.

Neexistuje diktát Bruselu

Korčok skonštatoval, že celá debata bola zložitá, ale mala aj určitý zmysel. "Vyjasnili sa postoje členských štátov k právnemu štátu. Ukázalo sa, že v tých najdôležitejších otázkach - dohode o sedemročnom rozpočte - neexistuje diktát Bruselu," tvrdí.

Predseda Smeru Robert Fico vo štvrtok uviedol, že Maďarsko a Poľsko aj napriek zrade slovenskej vlády uspeli v spore s EÚ. Reagoval tak na ústupok EÚ voči Maďarsku a Poľsku, ktoré blokovali únijný sedemročný rozpočet.

Maďari a Poliaci podľa Fica voči Bruselu "dosiahli svoje", je to ich "obrovský diplomatický úspech", ale pre slovenskú diplomaciu je to obrovská prehra.

"Ak bude schválené, čo je navrhnuté ako kompromis, môžeme konštatovať, že Poľsko a Maďarsko 'uhrali' obrovský medzinárodný úspech proti zostatku EÚ, ktorý chcel diktovať určité pravidlá v oblasti základných práv a základov právneho štátu," povedal Fico.