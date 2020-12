Eurokomisia žiada vysoký výkon, udržateľnosť a bezpečnosť batérií

Vedenie EÚ predložilo návrh na modernizáciu právnych predpisov o batériách.

10. dec 2020 o 19:59 SITA

BRATISLAVA. Európska komisia vo štvrtok predložila návrh na modernizáciu právnych predpisov EÚ o batériách, čím napĺňa svoju prvú iniciatívu v rámci opatrení ohlásených v novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo.

"Batérie, ktoré budú počas celého životného cyklu udržateľnejšie, sú kľúčom k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a prispievajú k ambíciám nulového znečistenia, ktoré sú v nej zakotvené. Podporujú konkurencieschopnú udržateľnosť a sú nevyhnutné pre zelenú dopravu, čistú energiu a dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050," uviedla Európska komisia v tlačovej správe.

Výroba nenáročná na životné prostredie

Batérie uvádzané na trh EÚ by sa mali počas celého svojho životného cyklu vyznačovať udržateľnosťou, vysokým výkonom a bezpečnosťou.

"Mali by sa teda vyrábať s čo najnižším možným vplyvom na životné prostredie. Batérie musia byť trvácne a bezpečné a na konci svojej životnosti by sa mali dať použiť na iný účel, repasovať či recyklovať, pričom hodnotné materiály by sa mali vrátiť späť do hospodárstva," konštatuje sa v tlačovej správe.

Mazanie uhlíkovej stopy a recyklácia

Európska komisia navrhuje povinné požiadavky na všetky batérie, čiže priemyselné, automobilové, na pohon elektrických vozidiel aj prenosné, ktoré sa uvádzajú na trh v EÚ.

"Komisia predkladá nový nadčasový regulačný rámec pre batérie v záujme toho, aby sa na trh EÚ uvádzali len tie najekologickejšie, najvýkonnejšie a najbezpečnejšie batérie. Tento ambiciózny rámec zameraný na transparentné a etické získavanie surovín, uhlíkovú stopu batérií a recykláciu je základným prvkom na dosiahnutie otvorenej strategickej autonómie v tomto kritickom sektore," uviedol podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy Maroš Šefčovič.