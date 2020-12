Daňová brzda je pre SaS kľúčová, bez nej o zákone nezahlasuje

Viskupič hovorí o porušení koaličnej zmluvy, ak zákon prejde bez dohody všetkých koaličných strán.

10. dec 2020 o 17:08 TASR

BRATISLAVA. Daňová brzda je pre koaličnú SaS kľúčová vec. Bez jej premietnutia do ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti o právnej norme strana nebude hlasovať. Uviedol to vo štvrtok poslanec SaS a šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič.

Plénum vo štvrtok odsúhlasilo prerušenie schôdze až do budúceho štvrtka, kedy by sa mali poslanci opäť zísť. Návrh ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti má byť prerokovaný ako posledný bod schôdze, preto poslancov rokovanie o tomto bode ešte len čaká.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Je to presne o tom, že dohoda ešte nie je. Robíme maximum všetky strany, aby sme tú dohodu našli. Tento extra čas, ktorý sa nám teraz takto vytvoril do štvrtka, dáva, samozrejme, priestor na hľadanie a nájdenie tej dohody," skonštatoval Viskupič.

Stanovisko strany SaS je podľa jeho slov úplne jasné v otázke daňovej brzdy. "Pre nás je daňová brzda veľmi dôležitá vec, kľúčová vec a bez jej nejakého premietnutia do zákona o rozpočtovej zodpovednosti nebudeme hlasovať," zdôraznil.

V súvislosti s rokovaním o podpore návrhu s opozičnými stranami uviedol, že prioritné a zásadné je mať dohodu ako koalícia, ako štyri strany. "Ak by to bolo takto bez dohody, tak je to určité porušenie koaličnej zmluvy," pripustil.