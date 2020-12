Sulík: Prehnané ciele pri znižovaní emisií poškodia náš priemysel

Najväčší znečistovatelia podľa Sulíka záväzky neprijali a ich tovar bude preto lacnejší.

10. dec 2020 o 13:34 TASR

BRATISLAVA. Snahy o ďalšie výrazné znižovanie emisií zo strany Európskej únie sú nezmyselné preteky a navyše poškodia slovenský priemysel. Povedal to vo štvrtok na brífingu minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Európska ekonomika tvorí iba malé percento celosvetových emisií a takýmto sprísnením sa podľa ministra zníži jej konkurencieschopnosť.

Lídri EÚ by mali na samite Európskej rady podporiť plán zníženia emisií oproti roku 1990 o 55 %.

"Slovensko je najpriemyselnejšia krajina EÚ. Prehnané očakávania a ciele pri znižovaní emisií poškodia náš priemysel a nebudú mať veľký zmysel," uviedol Sulík.

Minister pripomenul, že experti Európskej komisie v minulosti navrhli zníženia emisií do roku 2030 oproti roku 1990 o 30 %, no poslanci europarlamentu zvýšili tento cieľ na 40 %.

"Aj to bolo málo. Došli ďalší, ktorí chceli byť ešte za väčších ochrancov, vôbec nehľadia na to, že to prináša aj škody, a navrhli 55 %. To je číslo, ktoré je momentálne, ale ani to nestačí. Už niektorí chcú 60 % a dokonca už som zachytil 65 %," povedal Sulík.

Minister upozornil, že najväčší znečisťovatelia, ktorými sú okrem iných aj India a Čína, takéto záväzky spojené s vysokými investíciami neprijali a ich tovar bude preto lacnejší.

Hoci EÚ plánuje zavedenie dovozových ciel, zvýši to iba ceny napríklad čínskej ocele na európskom trhu, no európske podniky sa na trhoch mimo EÚ pre vysoké ceny svojich výrobkov nepresadia.

Opačný názor má však premiér Igor Matovič (OĽANO). Ten vo štvrtok pred odletom do Bruselu napísal na sociálnej sieti, že jeho "osobná túžba je dosiahnuť dohodu výrazne vyššiu, ale zrejmé maximum možného na samite bude 55 %".