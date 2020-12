Nemecká ekonomika by sa mohla na predkrízovú úroveň vrátiť koncom roka 2021

V Nemecku už šesť týždňov platia čiastočné blokády.

10. dec 2020 o 12:19 TASR

BERLÍN. Nemecká ekonomika by sa koncom roka 2021 mohla vrátiť na úroveň pred krízou, ak by sa počas zimy podarilo udržať pandémiu nového koronavírusu pod kontrolou a na začiatku budúceho roka by sa postupne začali rušiť obmedzenia.

Uviedol to vo štvrtok nemecký ekonomický inštitút DIW, ktorý v tomto roku predpovedá najväčšej európskej ekonomike pokles.

Podľa DIW sa výkon nemeckej ekonomiky v roku 2020 zníži o 5,1 percenta, keďže ju zasiahli dve blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu. V budúcom roku však očakáva jej rast o 5,3 percenta.

Ale ak reštrikcie budú pokračovať až do jari, výkon nemeckého hospodárstva v roku 2021 by mohol byť o 1,5 percentuálneho bodu nižší ako pri najoptimistickejšom scenári, upozornil DIW.

V Nemecku už šesť týždňov platia čiastočné blokády, v rámci ktorých sú zatvorené reštaurácie a bary, ale obchody a školy zostávajú otvorené. Počet nových prípadov sa však vo štvrtok vyšplhal na rekordnú úroveň.